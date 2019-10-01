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    У світі

    Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації

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    За словами Макрона, без повернення РФ Європу чекали б &laquo;негативні, погані наслідки&raquo; - Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації
    За словами Макрона, без повернення РФ Європу чекали б «негативні, погані наслідки»

    Я певен, що російський народ максимально близький до європейського гуманізму - Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи повністю підтримав повернення російської делегації до ПАРЄ.

    Про це Макрон заявив під час виступу на засіданні у вівторок у Страсбурзі.

    Макрон зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення, щоб Росія залишилась, і це дозволило «повернутися до нормального функціонування Ради Європи».

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    «Я повністю підтримую зроблений вибір, щоб Росія залишилась в Раді Європи. Я певен, що російський народ максимально близький до європейського гуманізму», - сказав він, додавши згодом, що «Росія є фундаментально європейською».

    За словами Макрона, без повернення РФ Європу чекали б «негативні, погані наслідки».

    «Якби не було (повернення) російської делегації, ми б допустили ризики. Тоді б громадяни Росії залишились без можливості звертатись в ЄСПЛ», - сказав президент Франції.

    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

    До слова, після зустрічі з Путіним Макрон у соцмережах заговорив російською мовою.

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