  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Головне завдання Путіна - знищити Україну, як незалежну державу

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Головне завдання Путіна - знищити Україну, як незалежну державу

    Зеленському варто зрозуміти, що будь-які переговори з Путіним не принесуть мир

    Мовою оригіналу

    В Кремле даже не особо скрывают, что им нужен не Донбасс, а вся Украина. Об этом напрямую говорил, например, известный вечерний м... Соловьев-Помет. План Путина прост как две копейки. Он захватил и убил Донбасс, а теперь пытается интегрировать эту мертвую, гангренозную ткань назад в тело Украины, чтобы смертельно заразить и уничтожить ее государственный организм.

    Путин, как опытный террорист, начинил украденный регион чекистским динамитом, а теперь пытается вручить его в таком виде украинскому хозяину и отбежать подальше, ожидая взрыва.

    В любом случае его идея-фикс, основная цель - уничтожить Украину, как независимое государство, а остатки прибрать к рукам. Любые переговоры нужны только для этого, и значит они не принесут мир. Понимаете ли это Зеленский?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Донбас Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Олег Тягнибок
    Олег Тягнибок

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ