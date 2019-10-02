Головне завдання Путіна - знищити Україну, як незалежну державу

Зеленському варто зрозуміти, що будь-які переговори з Путіним не принесуть мир

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В Кремле даже не особо скрывают, что им нужен не Донбасс, а вся Украина. Об этом напрямую говорил, например, известный вечерний м... Соловьев-Помет. План Путина прост как две копейки. Он захватил и убил Донбасс, а теперь пытается интегрировать эту мертвую, гангренозную ткань назад в тело Украины, чтобы смертельно заразить и уничтожить ее государственный организм.

Путин, как опытный террорист, начинил украденный регион чекистским динамитом, а теперь пытается вручить его в таком виде украинскому хозяину и отбежать подальше, ожидая взрыва.

В любом случае его идея-фикс, основная цель - уничтожить Украину, как независимое государство, а остатки прибрать к рукам. Любые переговоры нужны только для этого, и значит они не принесут мир. Понимаете ли это Зеленский?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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