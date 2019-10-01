Польща приєдналася до бойкоту у ПАРЄ



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Польська делегація не братиме участі в урочистостях з нагоди 70-річчя Ради Європи - польський парламентар

Польща приєдналася до бойкоту деякими національними делегаціями офіційних заходів під час осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це у вівторок у кулуарах ПАРЄ заявив голова польської делегації Александр Поцей, повідомляє Укрінформ.

«Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи», - сказав польський парламентар.

Як повідомлялося, напередодні 30 вересня делегації країн Балтії та Грузії влаштували демарш на осінній сесії ПАРЄ.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, у Страсбурзькій опері пройде церемонія відзначення 70-річчя створення Ради Європи. Урочистості відбудуться на найвищому національному і міжнародному рівні за участі президента Франції Еммануеля Макрона. На церемонію запрошені близько 1200 високих гостей.

У Страсбурзі 30 вересня, розпочалася осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона до 4 жовтня.

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.