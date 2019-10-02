Імпорт електроенергії з Росії дозволить Кремлю тиснути на українську владу, - Волинець



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Лідер профспілки гірників повідомив, що відучора Росія перекрила білоруський коридор постачання енергетичного вугілля в Україну

Росія використає фактор енергозалежності України для геополітичного тиску на владу. Про це написав Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

Лідер профспілки гірників повідомив, що відучора Росія перекрила білоруський коридор постачання енергетичного вугілля в Україну. Як наслідок ми матимемо дефіцит енергетичного вугілля у найбільш складний зимовий період.

«Ситуація з наповненням вугільних складів ТЕС напередодні зими й без того була незадовільна, тепер стане катастрофічною. Щомісяця в Україну через Білорусь постачалось 300-400 тис. тонн російського вугілля. Для цього відправники подавали заявки на РЖД з проханням здійснити перевезення в напрямку Білорусі. Відучора жодна заявка не підтверджується. Це означає створення величезного дефіциту енергетичного вугілля в найнебезпечніший момент – зимою», – написав Волинець.

На його думку, нині Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. І нагадав, що «енергетичну зброю» в Кремлі вже використовували проти України не раз. Він вважає, що імпорт електроенергії з Росії, який розпочався вчора, – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ, що матиме негативні наслідки не лише для нашої енергетичної галузі, а й країни в цілому.

«Саме в той день, коли РЖД заблокувало поставки вугілля, в Україну розпочалися поставки російської електроенергії. Тобто Україну роблять ще більш залежною – замість вугілля продають готову електроенергію, «виводячи з гри» українських енергетиків. Чим цей ланцюг закінчиться передбачити не складно. Фактор енергозалежності буде використаний Москвою для геополітичного тиску на українську владу», – написав Волинець.

Нагадаємо, 1 жовтня була здійснена перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Поставка проведена рівним графіком потужністю 100 МВт. Про це свідчать дані на сайті «Укренерго». За даними джерела на ринку, імпорт здійснений компанією «Юнайтед Енерджі». Її пов'язують з Ігорем Коломойським.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.