Карантин на вихідних підтримали 61,7% опитаних Шустер.Live

В опитуванні взяли участь майже 15 тисяч осіб і ця вибірка може вважатися репрезентативною

61,7% респондентів заявили, що підтримують введення карантину «вихідного дня» в Україні. Опитування проводилося серед користувачів інтернету командою телепрограми «Шустер.Live». Про це заявив ведучий програми Савік Шустер.

«Питання, яке ми поставили: «Це чи підтримуєте ви введення карантину «вихідного дня?» Про це зараз говорить вся країна. «Ні» відповіли 38,3%, «так» – сказали 61,7%. Але що цікаво ті люди, які сказали «так» – це люди, які не перехворіли коронавірусом. І майже половина з тих, хто відповів «ні», – перехворіли коронавірусом. Тобто вони вважають, що це вже не небезпечно», – повідомив ведучий.

Результати опитування про карантин «вихідного дня». Скріншот Савік Шустер

Окрім цього, організатори соцопитування також запитали респондентів чи хворіли вони коронавірусом і майже 20% відповіли, що вже перенесли хворобу.

«На питання «Чи хворіли ви коронавірусом?», 19% відповіли ствердно. Так, це користувачі інтернету. Але якщо серед них проходить репрезентативне опитування і 19% заявляють, що перехворіли Covid-19, то це дуже велика цифра, це фактично кожен п’ятий», – зазначив журналіст.

За його словами, в опитуванні взяли участь майже 15 тисяч осіб і його вибірка може вважатися репрезентативною.

«Соціологічна компанія, на основі нашої платформи «Електронна демократія», яка охоплює величезну кількість людей. І в цьому опитуванні брало участь 14923 чоловік. «Електронна демократія» перетворила це в репрезентативне опитування», – підсумував Савік Шустер.

Нагадаємо, очільник МОЗ Степанов захворів на коронавірус.