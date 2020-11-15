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    Здоров'я

    Карантин на вихідних підтримали 61,7% опитаних Шустер.Live

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    61,7% респондентів заявили, що підтримують введення карантину &laquo;вихідного дня&raquo;&nbsp; - Карантин на вихідних підтримали 61,7% опитаних Шустер.Live
    61,7% респондентів заявили, що підтримують введення карантину «вихідного дня» 

    В опитуванні взяли участь майже 15 тисяч осіб і ця вибірка може вважатися репрезентативною

    61,7% респондентів заявили, що підтримують введення карантину «вихідного дня» в Україні. Опитування проводилося серед користувачів інтернету командою телепрограми «Шустер.Live». Про це заявив ведучий програми Савік Шустер.

    «Питання, яке ми поставили: «Це чи підтримуєте ви введення карантину «вихідного дня?» Про це зараз говорить вся країна. «Ні» відповіли 38,3%, «так» – сказали 61,7%. Але що цікаво ті люди, які сказали «так» – це люди, які не перехворіли коронавірусом. І майже половина з тих, хто відповів «ні», – перехворіли коронавірусом. Тобто вони вважають, що це вже не небезпечно», – повідомив ведучий.

    3_11Результати опитування про карантин «вихідного дня». Скріншот Савік Шустер

    Окрім цього, організатори соцопитування також запитали респондентів чи хворіли вони коронавірусом і майже 20% відповіли, що вже перенесли хворобу.

    «На питання «Чи хворіли ви коронавірусом?», 19% відповіли ствердно. Так, це користувачі інтернету. Але якщо серед них проходить репрезентативне опитування і 19% заявляють, що перехворіли Covid-19, то це дуже велика цифра, це фактично кожен п’ятий», – зазначив журналіст.

    За його словами, в опитуванні взяли участь майже 15 тисяч осіб і його вибірка може вважатися репрезентативною.

    «Соціологічна компанія, на основі нашої платформи «Електронна демократія», яка охоплює величезну кількість людей. І в цьому опитуванні брало участь 14923 чоловік. «Електронна демократія» перетворила це в репрезентативне опитування», – підсумував Савік Шустер.

    Нагадаємо, очільник МОЗ Степанов захворів на коронавірус.

    Теги: соцопитування Савік Шустер карантин коронавірус
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