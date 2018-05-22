У Раді зареєстрували законопроект про бюро військової юстиції, створити яке закликав Матіос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Матіос напередодні закликав створити Державне бюро військової юстиції

Документ, зареєстрований 21 травня, переданий на розгляд керівництва

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про Державне бюро військової юстиції.

Документ, зареєстрований 21 травня, переданий на розгляд керівництва.

Авторами законопроекту є депутати від фракції «Батьківщина» Андрій Кожем’якін, від «Блоку Петра Порошенка» Марія Матіос та від «Народного фронту» Ігор Лапін.

Наразі тексту документа на сайті Ради немає.

Напередодні прес-служба військової прокуратури оприлюднила заяву головного військового прокурора Анатолія Матіоса, у якій він закликав законотворців створити (за аналогом НАБУ) Державне бюро військової юстиції (ДБВЮ). Він заявив, що спільно з головою комітету ВР Андрієм Кожем’якіним підготували законопроект, що передбачає створення Державного бюро військової юстиції.

За словами Матіоса, серед причин створення ДБВЮ – «стагнація мирного врегулювання на Донбасі, несприйняття військовими розслідування воєнних злочинів цивільним ДБР, проведення фільтраційних заходів із подальшим розслідуванням злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, що вчинені парамілітарними формуваннями й окремими представниками окупаційних адміністрацій».

До повноважень Державного бюро військової юстиції, як вважає Матіос, має відійти розслідування воєнних та пов’язаних із ними злочинів, злочинів, учинених проти військовослужбовців, злочинів, учинених у районі проведення бойових дій та інших.