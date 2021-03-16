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    У Раді зареєстрували законопроєкт про денонсацію «Харківських угод»

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    21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди - У Раді зареєстрували законопроєкт про денонсацію «Харківських угод»
    21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані Харківські угоди

    Наразі документ опрацьовується у комітеті

    У Верховній Раді запропонували законодавчо денонсувати Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України («Харківські угоди»).

    Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту.

    Останній етап проходження документа – опрацьовується у комітеті.

    Автори законопроєкту – нардепи від фракції «Слуга народу» Олександр Аліксійчук та Олег Дунда.

    «Реалізація положень закону у разі його прийняття призведе до додаткових доходів у державний бюджет України внаслідок переведення (зміни цільового призначення) земель, займаних Чорноморським Флотом РФ, у рекреаційну зону, та отриманої можливості залучення інвестицій у кримський регіон», – підкреслюється у пояснювальній записці.

    Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані «Харківські угоди» про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ.

    Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

    11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за «Харківські угоди».

    12 березня головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

    У вівторок, 16 березня, СБУ провела обшуки у парламенті, уряді, МЗС і РНБО, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих Харківських угод.

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      Теги: Верховна Рада Віктор Янукович депутат Дмитро Медведєв закон політика партія Слуга народу флот
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