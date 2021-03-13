Про Харківські угоди і Зеленського, який виступав перед Януковичем і Медведєвим у банних халатах

Напевно, президент раніше не дуже зважав на прислів’я про язика і ворога

Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати хто чим займався під час ратифікації харківських угод навесні 2010 року.

Якби справді хотіли з’ясувати – вийшли би на себе, бо:

Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах. Про це Зеленський сам розповів в інтерв’ю Гордону. Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів’я про язика і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 року під Києвом.

Наступного дня Янукович з Медведевим, в костюмах і розважені Зеленським, заявили про «співпрацю» в регіоні Чорного моря, яка почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. З того моменту РФ почала нарощувати свій військовий контінгент на півострові. Чим це закінчилося ми вже знаємо.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.