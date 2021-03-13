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    Думки вголос

    Про Харківські угоди і Зеленського, який виступав перед Януковичем і Медведєвим у банних халатах

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

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    Дмитро Медведєв і Віктор Янукович під час підписання харківських угод&nbsp; - Про Харківські угоди і Зеленського, який виступав перед Януковичем і Медведєвим у банних халатах
    Дмитро Медведєв і Віктор Янукович під час підписання харківських угод 
    Фото: Главком

    Напевно, президент раніше не дуже зважав на прислів’я про язика і ворога

    Зараз в офісі президента і його приватній блогосфері раптом взялися активно з’ясовувати хто чим займався під час ратифікації харківських угод навесні 2010 року.

    Якби справді хотіли з’ясувати – вийшли би на себе, бо:

    Зеленський після скандальної ратифікації злочинних домовленостей виступав перед президентами України і РФ Януковичем і Медведевим, які слухали найнятого коміка в банних халатах. Про це Зеленський сам розповів в інтерв’ю Гордону. Напевно, тоді він не дуже зважав на прислів’я про язика і ворога, тому описав усе в деталях. Це було 17 травня 2010 року під Києвом.

    Наступного дня Янукович з Медведевим, в костюмах і розважені Зеленським, заявили про «співпрацю» в регіоні Чорного моря, яка почалася з обміну газової знижки на перебування в Криму Чорноморського флоту до 2042 року. З того моменту РФ почала нарощувати свій військовий контінгент на півострові. Чим це закінчилося ми вже знаємо.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Янукович Дмитро Медведєв Володимир Зеленський
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