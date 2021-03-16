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    Медведчук оскаржив санкції Зеленського

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    Кум Путіна Віктор Медведчук хоче оскаржити указ президента - Медведчук оскаржив санкції Зеленського
    Кум Путіна Віктор Медведчук хоче оскаржити указ президента
    Фото: РБК-Україна

    Нардеп подав позов до Верховного суду

    Один із лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав позов до Касаційного адміністративного суду Верховного суду України. Ним кум Путіна хоче оскаржити указ президента, яким Зеленський запровадив санкції проти нього. Про отримання такого позову повідомили у пресслужбі Верховного суду.

    Позову, який надійшов до суду, присвоїли реєстраційний номер справи №9901/73/21.

    Отже, 16 березня надійшов позов, яким оскаржується указ про застосування санкцій, а саме пункт, відповідно до якого застосовано санкції до позивача Віктора Медведчука.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

    Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.

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    Теги: Віктор Медведчук Верховна Рада суд РНБО санкції Верховний Суд України
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