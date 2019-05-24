У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку



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Володимир Гройсман Фото: прес-служба Кабміну

В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним

У Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку. Про це повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, пише УНН.

«Вчора, 23 травня, у Верховній Раді зареєстрована заява прем’єр-міністра про відставку», — зазначила Кармелюк.

В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним.

Згодом Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.