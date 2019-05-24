  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку

    • Розсилка
    Володимир Гройсман - У Раді зареєстрували заяву Гройсмана про відставку
    Володимир Гройсман
    Фото: прес-служба Кабміну

    В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним

    У Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку. Про це повідомила керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк, пише УНН.

    Читайте також

    «Вчора, 23 травня, у Верховній Раді зареєстрована заява прем’єр-міністра про відставку», — зазначила Кармелюк.

    В уряді назвали рішення Гройсмана про відставку емоційним.

    Згодом Гройсман повідомив, що має намір увійти до складу нового парламенту в результаті дострокових виборів.

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

    Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції.  Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.

     Читайте також: Гройсман пішов. Чи треба дякувати?
    Читайте також
    Кабмін Володимир Гройсман відставка Володимир Зеленський уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ