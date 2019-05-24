У «Батьківщині» кажуть, що Гройсман має не політичні, а кримінальні перспективи



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Нардеп від фракції «Батьківщина» Ігор Луценко

На думку Ігоря Луценка, Гройсман запам’ятався лише тим, що сів на дієту і схуд до виборів

Політичне майбутнє голови уряду Володимира Гройсмана залежить від того, хто буде генеральним прокурором України. Про це заявив член фракції «Батьківщина» Ігор Луценко, коментуючи відставку прем’єр-міністра. «Його перспективи можна побачити виключно в рамках кримінального провадження», -зазначив депутат у коментарі «Главкому».

Луценко сказав, що не може зрозуміти, яка у Гройсмана тепер політична орієнтація. «Можливо, найближчим часом це буде озвучено, а можливо, і ні. Поки що він запам’ятався тим, що за останні пару місяців сів на дієту і схуд до виборів. Більше ніяких асоціацій з політикою Гройсмана в мене немає», - наголосив нардеп.

«Як приклад неефективності цього уряду: вони не спромоглися нічого зробити з Гостинним двором (детальніше читайте тут: Повернений у власність держави Гостинний двір продовжує руйнуватися), хоча суд їм надав право навесні минулого року. Весь рік проваландалися, нічого не зробили і тепер невідомо, що далі з ним буде. От це і привертає увагу, більше ніяких згадок про Гройсмана у мене немає. Я особисто на прийом ходив, в залі Верховної Ради України щось йому пояснював. Об стіну горохом», - поскаржився Луценко. Він резюмував, що подякувати Гройсману «можна лише як сарказм».

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.