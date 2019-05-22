Заступниця Гройсмана розкритикувала його за відставку і хоче допомагати Зеленському



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Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе Фото: Ivanna Klympush-Tsintsadze / facebook.com

Іванна Климпуш-Цинцадзе: Державницька позиція - зробити для країни те, що можемо зараз, сьогодні

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала свого шефа Володимира Гройсмана через його подання заяви про відставку. Про це вона написала у Facebook.

«На засіданні уряду сьогодні прем‘єр-міністр Володимир Гройсман підтвердив рішення про подання заяви про відставку. Я була категорично проти відставки уряду. Я - за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я - за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», - написала вона.

Вона зазначила, що готова допомагати новообраному президенту Володимиру Зеленському.

«В ситуації, що склалася, коли новий президент лише розпочав свою діяльність й парламент в передвиборчому пошуку - більше нема кому. Україні сьогодні потрібний повноцінний, притомний уряд, для передачі напрацювань за три роки новим урядовцям», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що має серйозні напрацювання у сфері своїх повноважень. «Інтеграція до ЄС і НАТО для мене - робота 20-років, а не якийсь випадковий проект. Тож розраховую на те, що нова команда визначить відповідальних осіб та матиму можливість в стисліший термін передати ці напрацювання», - зазначила віце-прем’єр.

Вона наголосила, що добре усвідомлює політичні ризики перехідного періоду, який буде сповнений пошуками винуватих і взаємними звинуваченнями.

«Але лідерство - це відповідальність, й цю відповідальність треба брати, а не писати на бордах. Навіть якщо це не несе політичних дивідендів, а навіть якщо будуть спроби - а вони будуть! - повісити на Уряд всіх собак або якихось інших тварин», - додала заступниця Гройсмана.

Вона упевнена, що «уряд зараз потрібен для втримання ситуації. Задля збереження територіальної цілісності у воюючій країні. Задля невпинного просування країни до ЄС і НАТО - шляхом, який обрав український народ. Задля продовження реформ».

Климпуш-Цинцадзе переконана, що пошук відповіді на найважче питання часу - встановлення миру - точно не у заграванні з ворогом й точно не в перекладанні відповідальності на народ на референдумі. «І я знаю, що чекати сигналів від Росії зараз - це знищувати збережену Україну», - додала вона.

«Державницька позиція - зробити для країни те, що можемо зараз, сьогодні», - резюмувала віце-прем’єр.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.