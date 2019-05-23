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    У «Народному фронті» кажуть, що українці мали б подякувати Гройсману

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    Депутат від &laquo;Народного фронту&raquo; Сергій Висоцький - У «Народному фронті» кажуть, що українці мали б подякувати Гройсману
    Депутат від «Народного фронту» Сергій Висоцький
    Фото: facebook.com / Sergey Vysotsky

    Нардеп Сергій Висоцький упевнений, що Володимир Гройсман показав себе досить непоганим управлінцем

    Головне досягнення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який цього тижня оголосив про відставку,  – це децентралізація. Про це заявив «Главкому» депутат від «Народного фронту» Сергій Висоцький.

    Висоцький додав, що, на жаль, децентралізація не доведена до кінця і має химерні шанси бути закінченою.

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    «Головним програшем Гройсмана я би назвав війну з «Нафтогазом» і конфлікт з Андрієм Коболєвим, який нікому не приніс позитиву», - наголосив він.

    «Треба подякувати Гройсману за децентралізацію, за кваліфікованих міністрів на посадах, за те, що він підтримав Уляну Супрун, і за те, що все-таки уряд Гройсмана закінчив свою каденцію під час росту економіки. Адже в Україні, попри війну, росте економіка зі збалансованим бюджетом, з нормальною програмою. Дуже багато було позитиву. Володимир Борисович показав себе досить непоганим управлінцем», - резюмував Висоцький.

    Перспективи нової політичної сили (Гройсман створює політичну партію, з якою збирається на парламентські вибори, - «Главком») депутат оцінює цілком непогано. І сподівається, що бар’єр на дострокових виборах вона подолає.

    Нагадаємо, що раніше подякувати  Петру Порошенку за його президентство зібрались його прихильники. Сталось 22 квітня у Києві біля Адміністрації президента на вул. Банковій.

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

    Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції.  Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.

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