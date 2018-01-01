У РФ озброєні молодики напали на школу: є постраждалі
- Сьогодні, 08:40
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Нападники на школу в Пермі встановлені і затримані
У Пермі (Росія) на школу № 127 скоєно напад. Про це повідомляє РБК з посиланням на директора школи.
За даними видання, напад вчинили двоє чоловіків у масках. Скільки всього їх було, поки невідомо.
За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька. Деякі учні зараз можуть перебувати в заручниках, зазначають співрозмовники видання.
При цьому «Интерфакс» повідомляє, що постраждали вчителька і п'ять учнів школи. Нападників затримано, повідомили виданню у прес-службі міністерства територіальної безпеки регіону.
«Шість постраждалих, всіх забрала швидка допомога. Тут працюють вісім медичних бригад швидкої», - сказав співрозмовник агентства.
«Заняття припинені, учні евакуйовані, відпущені по домівках. Дітям та батькам надається необхідна психологічна та медична допомога. Нападники встановлені і затримані, з ними співробітники Росгвардіі. Нападники - молоді люди», - додав він.