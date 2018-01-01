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    У РФ озброєні молодики напали на школу: є постраждалі

    Нападники на школу в Пермі встановлені і затримані
    У Пермі (Росія) на школу № 127 скоєно напад. Про це повідомляє РБК з посиланням на директора школи. За даними видання, напад вчинили двоє чоловіків у масках. Скільки всього їх було, поки невідомо. За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька. Деякі учні зараз можуть перебувати в заручниках, зазначають співрозмовники
    • Сьогодні, 08:40
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    Нападники на школу в Пермі встановлені і затримані

    У Пермі (Росія) на школу № 127 скоєно напад. Про це повідомляє РБК з посиланням на директора школи.

    За даними видання, напад вчинили двоє чоловіків у масках. Скільки всього їх було, поки невідомо.

    За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька. Деякі учні зараз можуть перебувати в заручниках, зазначають співрозмовники видання.

    При цьому «Интерфакс» повідомляє, що постраждали вчителька і п'ять учнів школи. Нападників затримано, повідомили виданню у прес-службі міністерства територіальної безпеки регіону.

    «Шість постраждалих, всіх забрала швидка допомога. Тут працюють вісім медичних бригад швидкої», - сказав співрозмовник агентства.

    «Заняття припинені, учні евакуйовані, відпущені по домівках. Дітям та батькам надається необхідна психологічна та медична допомога. Нападники встановлені і затримані, з ними співробітники Росгвардіі. Нападники - молоді люди», - додав він.

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