У РФ озброєні молодики напали на школу: є постраждалі

Нападники на школу в Пермі встановлені і затримані

У Пермі (Росія) на школу № 127 скоєно напад. Про це повідомляє РБК з посиланням на директора школи. За даними видання, напад вчинили двоє чоловіків у масках. Скільки всього їх було, поки невідомо. За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька. Деякі учні зараз можуть перебувати в заручниках, зазначають співрозмовники



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Нападники на школу в Пермі встановлені і затримані

У Пермі (Росія) на школу № 127 скоєно напад. Про це повідомляє РБК з посиланням на директора школи.

За даними видання, напад вчинили двоє чоловіків у масках. Скільки всього їх було, поки невідомо.

За даними міністерства безпеки регіону, постраждали вісім учнів і вчителька. Деякі учні зараз можуть перебувати в заручниках, зазначають співрозмовники видання.

При цьому «Интерфакс» повідомляє, що постраждали вчителька і п'ять учнів школи. Нападників затримано, повідомили виданню у прес-службі міністерства територіальної безпеки регіону.

«Шість постраждалих, всіх забрала швидка допомога. Тут працюють вісім медичних бригад швидкої», - сказав співрозмовник агентства.

«Заняття припинені, учні евакуйовані, відпущені по домівках. Дітям та батькам надається необхідна психологічна та медична допомога. Нападники встановлені і затримані, з ними співробітники Росгвардіі. Нападники - молоді люди», - додав він.