У РФ призначили психіатричну експертизу ще трьом українським морякам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До цього РФ призначила психолого-психіатричну експертизу ще 11 морякам

Російське слідство призначило ще трьом військовополоненим українським морякам в РФ психолого-психіатричну експертизу, що порушує права військовополонених.

Про це написав в Facebook адвокат Микола Полозов.

Мова йде про В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Володимира Терещенка. Їх захист заперечував проти призначення даної експертизи.

«У зв'язку з явним наміром слідства провести цю експертизу, незважаючи на заперечення захисту, всі адвокати заявили клопотання про забезпечення присутності захисника при проведенні експертизи щодо кожного військовополоненого», - повідомив Полозов.

Нагадаємо, до цього РФ призначила психолого-психіатричну експертизу ще 11 морякам. Після чого посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків у Керченській протоці.

Зазначимо, В'ячеслава Зінченко, Андрія Драча, Володимира Терещенка і ще 16 моряків суд залишив під вартою до квітня. Дата нового розгляду ще чотирьох військовополонених, чию справу було знято з розгляду, ще не призначена.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.