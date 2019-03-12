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    У РФ призначили психіатричну експертизу ще трьом українським морякам

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    У РФ призначили психіатричну експертизу ще трьом українським морякам

    До цього РФ призначила психолого-психіатричну експертизу ще 11 морякам

    Російське слідство призначило ще трьом військовополоненим українським морякам в РФ психолого-психіатричну експертизу, що порушує права військовополонених.

    Про це написав в Facebook адвокат Микола Полозов.

    Мова йде про В'ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Володимира Терещенка. Їх захист заперечував проти призначення даної експертизи.

    «У зв'язку з явним наміром слідства провести цю експертизу, незважаючи на заперечення захисту, всі адвокати заявили клопотання про забезпечення присутності захисника при проведенні експертизи щодо кожного військовополоненого», - повідомив Полозов.

    Нагадаємо, до цього РФ призначила психолого-психіатричну експертизу ще 11 морякам. Після чого посольство США в Україні закликало Росію звільнити незаконно затриманих українських моряків у Керченській протоці.

    Зазначимо, В'ячеслава Зінченко, Андрія Драча, Володимира Терещенка і ще 16 моряків суд залишив під вартою до квітня. Дата нового розгляду ще чотирьох військовополонених, чию справу було знято з розгляду, ще не призначена.

    Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

    Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

    Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

    Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

    Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. 

    Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя. 

    ЄС Микола Полозов Росія прокуратура суд санкції полон українські моряки
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