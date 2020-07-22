У річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик



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Дитину передали медикам, та на жаль, реанімувати хлопчика не вдалось

Трагедія сталась у селі Горбова в річці Прут

У Чернівецькій області під час відпочинку на річці Прут втопився мешканець Герцаївського району 2009 року народження.



Як повідомили у лікарні швидкої медичної допомоги, трагедія сталася ввечері 21 липня у селі Горбова, пише місцеве видання molbuk.ua.

Тіло дитини передали медикам, однак проведення реанімаційних заходів не дало результату. Лікарі констатували смерть дитини. Тіло напрвили на судово-медичну експертизу.



Рятувальники нагадують про правила поводження на воді, які варто пам'ятати:

купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;

температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній - перебувати небезпечно. Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;

не входьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

якщо немає поблизу обладнаного пляжу, вибирайте безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном. У воду заходьте обережно;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

якщо вас захопило течією, не намагайтеся з цим боротися. Треба плисти униз за течією, поступово, під невеличким кутом, наближаючись до берега;

не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду і зробивши сильний ривок вбік, спливти;

дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітром або плином їх може віднести дуже далеко від берега;

купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;

за будь-яких умов не лишайте біля води дітей;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

Також нагадаємо, що минулого тижня на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.

До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.

Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.