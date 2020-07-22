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    У річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик

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    Дитину передали медикам, та на жаль, реанімувати хлопчика не вдалось&nbsp; - У річці на Буковині потонув 11-річний хлопчик
    Дитину передали медикам, та на жаль, реанімувати хлопчика не вдалось 

    Трагедія сталась у селі Горбова в річці Прут

    У Чернівецькій області під час відпочинку на річці Прут втопився мешканець Герцаївського району 2009 року народження.

    Як повідомили у лікарні швидкої медичної допомоги, трагедія сталася ввечері 21 липня у селі Горбова, пише місцеве видання molbuk.ua.

    Тіло дитини передали медикам, однак проведення реанімаційних заходів не дало результату. Лікарі констатували смерть дитини. Тіло напрвили на судово-медичну експертизу.

    Рятувальники нагадують про правила поводження на воді, які варто пам'ятати:

    • купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній - перебувати небезпечно. Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;
    • не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;
    • не входьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
    • якщо немає поблизу обладнаного пляжу, вибирайте безпечне для купання місце з поступовим схилом та твердим і чистим дном. У воду заходьте обережно;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • якщо вас захопило течією, не намагайтеся з цим боротися. Треба плисти униз за течією, поступово, під невеличким кутом, наближаючись до берега;
    • не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду і зробивши сильний ривок вбік, спливти;
    • дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках. Вітром або плином їх може віднести дуже далеко від берега;
    • купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;
    • за будь-яких умов не лишайте біля води дітей;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

    Також нагадаємо, що минулого тижня на Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку.

    До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.

    Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.

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