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    Здоров'я

    У Кривому Розі від Covid-19 померло подружжя: планується розслідування

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    <p>13 липня в Кривому Розі померла 77-річна жінка, а 19 липня від Covid-19 помер її 74-річний чоловік</p> - У Кривому Розі від Covid-19 померло подружжя: планується розслідування

    13 липня в Кривому Розі померла 77-річна жінка, а 19 липня від Covid-19 помер її 74-річний чоловік

    Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу

    У Кривому Розі за фактом смерті подружньої пари з підтвердженим коронавірусом планується розслідування.

    Про це повідомив голова Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, пише «Перший Криворізький».

    «Недавній випадок смерті чоловіка та дружини з підтвердженим діагнозом Covid-19 в інфекційній лікарні Кривого Рогу вимагає розслідування», - сказав він.

    У понеділок, 13 липня, в Кривому Розі померла 77-річна жінка, у якої раніше підтвердили коронавірус. У неділю, 19 липня, помер 74-річний чоловік цієї жінки, у якого також був Covid-19.

    Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673

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