У Кривому Розі від Covid-19 померло подружжя: планується розслідування
13 липня в Кривому Розі померла 77-річна жінка, а 19 липня від Covid-19 помер її 74-річний чоловік
Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу
У Кривому Розі за фактом смерті подружньої пари з підтвердженим коронавірусом планується розслідування.
Про це повідомив голова Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, пише «Перший Криворізький».
«Недавній випадок смерті чоловіка та дружини з підтвердженим діагнозом Covid-19 в інфекційній лікарні Кривого Рогу вимагає розслідування», - сказав він.
У понеділок, 13 липня, в Кривому Розі померла 77-річна жінка, у якої раніше підтвердили коронавірус. У неділю, 19 липня, помер 74-річний чоловік цієї жінки, у якого також був Covid-19.
Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу.
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Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673.