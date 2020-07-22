У Кривому Розі від Covid-19 померло подружжя: планується розслідування



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13 липня в Кривому Розі померла 77-річна жінка, а 19 липня від Covid-19 помер її 74-річний чоловік

Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу

У Кривому Розі за фактом смерті подружньої пари з підтвердженим коронавірусом планується розслідування.

Про це повідомив голова Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, пише «Перший Криворізький».

«Недавній випадок смерті чоловіка та дружини з підтвердженим діагнозом Covid-19 в інфекційній лікарні Кривого Рогу вимагає розслідування», - сказав він.

У понеділок, 13 липня, в Кривому Розі померла 77-річна жінка, у якої раніше підтвердили коронавірус. У неділю, 19 липня, помер 74-річний чоловік цієї жінки, у якого також був Covid-19.

Всього з початку пандемії в Кривому Розі зафіксовано 12 летальних випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Нагадаємо, станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60166 випадків Covid-19, за добу - 673.