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    У Харкові під час зйомки загинула фотограф

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    Галина&nbsp;<span>Карацюба отримала смертельні травми внаслідок падіння у&nbsp;шахту</span> - У Харкові під час зйомки загинула фотограф
    Галина Карацюба отримала смертельні травми внаслідок падіння у шахту

    Дівчина на відкритті фотостудії покинула її територію і вийшла за огорожу на заводі, де загинула, впавши в шахту

    У Харкові загинула фотограф, яка під час зйомки впала в заводську шахту. Про це повідомляє Telagram-канал «Труха» а також знайомі дівчини у соцмережах.

    «Під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту», - сказано в публікації.

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    Відомо, що трагедія сталась в неділю, 19 липня.

    Видання NewsRoom пише, що загинула фотограф Галина Карацюба. На сторінці жінки в Instagram можна знайти кілька коментарів зі співчуттями, залишені за останню добу.

    Смерть фотографа підтвердила і блогерка Тетяна Коряк (@korya4ka).

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    Я не верю!!! Пишу и рыдаю, Галечка! Как? Ну зачем ты ушла? ⠀ Когда Дима мне написал, что тебя больше нет, я подумала вы опять меня розыгрываете, шутники. ⠀ Не понимаю... ⠀ Зачем тебя Бог забрал? Столько у нас планов, идей было. ⠀ Я знаю, ты меня сейчас слышишь, шепчу, нет кричу сквозь слезы, что никогда не забуду, близкий ты мой человек! Покойся с миром!!! ⠀ На сердце такая боль. Так сжимается внутри от осознания того, что тебя не стало во время сьемки, упав в шахту. ⠀ Не передать словами какая скорбь внутри. Я пол дня это пишу... и наверное еще долго не смогу осознать происходящего. ⠀ Сейчас в голове твои слова во время сьемки на поле: -Корячка, ракета моя, закричи сейчас как в последний раз... ⠀ Галь, кричу!

    Допис, поширений СУПЕР ВУМЕН КРУТАЯ МАМАСЯ (@korya4ka)

    «Навіщо тебе Бог забрав? Стільки у нас планів, ідей було. Я знаю, ти мене зараз чуєш, шепочу, ні - кричу крізь сльози, що ніколи не забуду, близька ти моя людино! Спочивай з миром! На серці такий біль. Так стискається всередині від усвідомлення того, що тебе не стало під час зйомки, впавши в шахту», - написала Коряк.

    трагедія фотограф смерть
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