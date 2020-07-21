У Харкові під час зйомки загинула фотограф



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Галина Карацюба отримала смертельні травми внаслідок падіння у шахту

Дівчина на відкритті фотостудії покинула її територію і вийшла за огорожу на заводі, де загинула, впавши в шахту

У Харкові загинула фотограф, яка під час зйомки впала в заводську шахту. Про це повідомляє Telagram-канал «Труха» а також знайомі дівчини у соцмережах.

«Під час відкриття фотостудії Darkloft загинула фотограф! Всупереч заборонам залишати територію студії, дівчина проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту», - сказано в публікації.

Відомо, що трагедія сталась в неділю, 19 липня.

Видання NewsRoom пише, що загинула фотограф Галина Карацюба. На сторінці жінки в Instagram можна знайти кілька коментарів зі співчуттями, залишені за останню добу.

Смерть фотографа підтвердила і блогерка Тетяна Коряк (@korya4ka).

«Навіщо тебе Бог забрав? Стільки у нас планів, ідей було. Я знаю, ти мене зараз чуєш, шепочу, ні - кричу крізь сльози, що ніколи не забуду, близька ти моя людино! Спочивай з миром! На серці такий біль. Так стискається всередині від усвідомлення того, що тебе не стало під час зйомки, впавши в шахту», - написала Коряк.