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    Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)

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    Загорання виникло на даху будинку - Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)
    Загорання виникло на даху будинку
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у Богуславі

    У вівторок, 8 жовтня, вранці сталася пожежу у житловому будинку в м. Богуслав. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 09:40.

    До місця виклику було направлено черговий караул  13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці події рятувальниками встановлено, що з даху житлового будинку йде дим.

    Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано власницю будинку.

    Пожежу було локалізовано о 10:05 та повністю ліквідовано об 11:00.

    Причина загорання наразі встановлюється.

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    Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)
    Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)

    Як повідомлялося, 7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир у будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано жінку похилого віку.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники жінка
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