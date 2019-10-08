Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)
Пожежа сталася у Богуславі
У вівторок, 8 жовтня, вранці сталася пожежу у житловому будинку в м. Богуслав. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 09:40.
До місця виклику було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місці події рятувальниками встановлено, що з даху житлового будинку йде дим.
Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано власницю будинку.
Пожежу було локалізовано о 10:05 та повністю ліквідовано об 11:00.
Причина загорання наразі встановлюється.
Як повідомлялося, 7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир у будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано жінку похилого віку.