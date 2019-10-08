Під час пожежі на Київщині було врятовано жінку (фото)



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Загорання виникло на даху будинку Фото: ДСНС

Пожежа сталася у Богуславі

У вівторок, 8 жовтня, вранці сталася пожежу у житловому будинку в м. Богуслав. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району о 09:40.

До місця виклику було направлено черговий караул 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці події рятувальниками встановлено, що з даху житлового будинку йде дим.

Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано власницю будинку.

Пожежу було локалізовано о 10:05 та повністю ліквідовано об 11:00.

Причина загорання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир у будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано жінку похилого віку.