У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка



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Автомобіль Mercedes A150 стояв навпроти під'їзду житлового будинку

Слідів крові поблизу авто не було, а обставини інциденту з'ясовуються

У Дніпрі знайшли труп на водійському сидінні автівки навпроти під'їзду у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Інформатор».

Відомо, що тіло виявили пішоходи і звернулися в поліцію. Поруч із померлим лежав телефон, яким правоохоронцям вдалося з'єднатися з його рідними. За попередньою інформацією, слідів крові поблизу авто не було.

Поліція прибула на місце події для з'ясування обставин інциденту, наразі триває слідство.

До слова, напередодні у Дніпропетровській області автомобіль в'їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав.

Також, як повідомлялось, у ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.