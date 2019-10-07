У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка
Слідів крові поблизу авто не було, а обставини інциденту з'ясовуються
У Дніпрі знайшли труп на водійському сидінні автівки навпроти під'їзду у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Інформатор».
Відомо, що тіло виявили пішоходи і звернулися в поліцію. Поруч із померлим лежав телефон, яким правоохоронцям вдалося з'єднатися з його рідними. За попередньою інформацією, слідів крові поблизу авто не було.
Поліція прибула на місце події для з'ясування обставин інциденту, наразі триває слідство.
До слова, напередодні у Дніпропетровській області автомобіль в'їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав.
Також, як повідомлялось, у ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.