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    Новини

    У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка

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    Автомобіль Mercedes A150 стояв навпроти під'їзду житлового будинку - У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка
    Автомобіль Mercedes A150 стояв навпроти під'їзду житлового будинку

    Слідів крові поблизу авто не було, а обставини інциденту з'ясовуються

    У Дніпрі знайшли труп на водійському сидінні автівки навпроти під'їзду у дворі житлового будинку. Про це повідомляє «Інформатор».

    Відомо, що тіло виявили пішоходи і звернулися в поліцію. Поруч із померлим лежав телефон, яким правоохоронцям вдалося з'єднатися з його рідними. За попередньою інформацією, слідів крові поблизу авто не було. 

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    У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка
    У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка
    У Дніпрі в машині знайшли мертвого чоловіка

    Поліція прибула на місце події для з'ясування обставин інциденту, наразі триває слідство. 

    До слова, напередодні у Дніпропетровській області автомобіль в'їхав в стовп. Внаслідок ДТП загинули 2 людини, ще один чоловік постраждав. 

    Також, як повідомлялось, у ніч на 28 вересня у Дніпрі водій Opel Vectra, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

    Дніпро водій автомобіль поліція
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