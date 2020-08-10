Фірма посадовця «Київзеленбуду» отримає 62 млн грн на будівництво парку



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Будівництво парку заплановане вздовж проспекту Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Маяковського та вулицею Оноре де Бальзака

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» 3 серпня за результатами тендера уклало угоду з ТОВ «Євротехнології груп» про будівництво парку вздовж проспекту Генерала Ватутіна між проспектом Володимира Маяковського та вулицею Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва за 62 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

У липні 2019 року фірма виграла перший тендер на 57,89 млн грн, але у вересні 2019 року замовник розірвав договір в односторонньому порядку без оплати через невиконання нею договірних зобов’язань. Вона мала почати роботи в липні 2019 року. Проте обстеження об’єкту в серпні 2019 року показало, що роботи не початі, хоча цьому ніщо не заважало.

Тепер «Євротехнології Груп» виграла другий тендер щодо цього парку на дещо вищу суму 62 млн грн. Цьогоріч фірма повинна виконати берегоукріплення, встановити альтанку, лавки, урни, велосипедну парковку і огорожу, влаштувати відкритий амфітеатр, поливо-зрошувальну мережу, освітлення, навігацію, велосипедні та пішохідні доріжки, дитячий та багатофункціональний майданчики, відеонагляд, громадську вбиральню, майданчик для сміттєвих баків і парковку для відвідувачів, озеленити територію.

Вартість договору всього на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 63,45 млн грн.

Столичне ТОВ «Євротехнології Груп» на чолі з Пантелеймоном Яковцем належить киянину Роману Говоруну. Але до осені 2018 року співзасновником разом із Говоруном був Тарас Бойправ, який певний час керував компанією. У своїй декларації заступника начальника Управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» за 2018 рік він вказав, що співволодіє «Євротехнології груп».

В. о. гендиректора «Київзеленбуду» із 15 липня 2019 року (того ж дня підписано перший договір) є Олексій Король. Управління капітальних вкладень очолює Володимир Ляхович.

Як повідомлялося, у Києві вздовж Набережного шосе під дніпровськими кручами з’явиться нова рекреаційна зона: збудують велодоріжку й пішохідний променад з освітленням і зонами відпочинку, спорудять нові підпірні стінки і відремонтують існуючі. Вартість робіт оцінюється у близько 160 млн грн.

Джерело: Наші гроші