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    «Вони всюди»: француз створив базу даних відомих євреїв

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    Сайт функціонував не менше року - «Вони всюди»: француз створив базу даних відомих євреїв
    Сайт функціонував не менше року
    Фото з відкритих джерел

    Прокуратура кваліфікувала ресурс як провокацію, спрямовану на розпалювання національної ненависті

    У Франції прокуратура подала обвинувальний висновок проти творця сайту Ils sont partout (Вони всюди), який містить відомості про видатних євреїв країни і за її межами. Про це стало відомо у понеділок, 23 серпня, пишуть «Весті».

    Сайт розділений на категорії: політика, ЗМІ, культура, спорт тощо. На кожного єврея на сайті заведено буквально досьє: фото і коротка біографія. Встановлено, що творець сайту – громадянин Франції Самуель Гужон. Йому пред'явлені звинувачення відразу за кількома статтями: екстремізм, громадська провокація, спрямована на розпалювання національної ненависті, дискримінації, заклики до насильства, а також нанесення публічних образ за національною ознакою.

    За попередніми даними, сайт функціонував не менше року.

    Прокуратура почала розслідування на підставі звернення МВС. Крім обвинувального висновку, подано клопотання про закриття ресурсу.

    Відзначається, що назва сайту – це парафраз антисемітського тижневика Je suis partout, який видавався режимом Віші під час фашистської окупації Франції в 1940-1944 роках.

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    Теги: прокуратура ЗМІ спорт політика культура розслідування
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    «Вони всюди»: француз створив базу даних відомих євреїв