У Рівному невідомі підпалили офіс місцевого видання

Журналісти встигли вибігти з приміщення і почали гасити вогонь

У Рівному невідомий підпалив офіс місцевого видання «Четверта влада», яке провело низку розслідувань. Під час підпалу у приміщенні перебували журналісти. Про це Громадському повідомила заступниця головного редактора видання Антоніна Торбич. «Близько пів на восьму ми були з колегами на другому поверсі будівлі, де розташований



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Журналісти встигли вибігти з приміщення і почали гасити вогонь

У Рівному невідомий підпалив офіс місцевого видання «Четверта влада», яке провело низку розслідувань. Під час підпалу у приміщенні перебували журналісти.

Про це Громадському повідомила заступниця головного редактора видання Антоніна Торбич.

«Близько пів на восьму ми були з колегами на другому поверсі будівлі, де розташований наш офіс. Раптом я почула, як хтось відчинив двері офісу... Ми як раз чекали гостей, по домашніх справах. Через кілька секунд я почула брязкіт, сильний хлопок, забіг син і каже, що хтось нас підпалив», — розповіла вона.

Торбич додала, що журналісти встигли вибігти з приміщення і почали гасити вогонь, викликали пожежників.

«Ми дуже хвилювались, щоб не вибухнув котел, який був у офісі», — додала вона.

Журналістка наголосила, що пов'язує підпал із діяльністю видання і вважає це «спробою залякування».

Журналістка Інна Білецька оприлюднила фото з місця події.

Крім того, Торбич додала, що вже понад тиждень не працює сайт видання «Четверта влада». Причиною вона назвала пограбування хостера, у зв'язку з чим припинили роботу ще кілька місцевих сайтів.

«Раніше ми думали, що це технічні проблеми. Зараз, після підпалу, пов'язуємо це», — сказала вона.

За її словами, пожежу встигли загасити, офіс не згорів повністю, а лише вигорів. Збиток склав десятки тисяч гривень, додала журналістка.