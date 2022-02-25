У Рівному пролунали кілька вибухів

У Рівному пролунало два вибухи

Другий день повномасштабного вторгнення розпочався масовими ракетними обстрілами по всій країні

У Рівному в районі аеропорту пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє видання «Сегодня». Орієнтовно, в районі місцевого аеропорту.

За інформацією начальника ВПС «Рівне-аеропорт», почався обстріл аеропорту. За словами міського голови Рівного Олександра Третякя, відбулось потрапляння ракетного удару на території аеропорту. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає.

Нагадаємо, ранок 25 лютого почався в Україні з обстрілів. У Києві пролунали кілька потужних вибухів. Систем ППО збила принаймні одну ракету окупантів. У Вінниці лунають сирени, місто в очікуванні обстрілів. Також повідомляється, що окупанти атакували прикордонників у Запорізькій області.

За свідченнями місцевих жителів, важка техніка окупаційних військ знаходиться поблизу Києва у районі селища Іванків. Там триває бій.