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    У Рівному пролунали кілька вибухів

    У Рівному пролунало два вибухи - У Рівному пролунали кілька вибухів
    У Рівному пролунало два вибухи

    Другий день повномасштабного вторгнення розпочався масовими ракетними обстрілами по всій країні

    У Рівному в районі аеропорту пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє видання «Сегодня». Орієнтовно, в районі місцевого аеропорту.

    За інформацією начальника ВПС «Рівне-аеропорт», почався обстріл аеропорту. За словами міського голови Рівного Олександра Третякя, відбулось потрапляння ракетного удару на території аеропорту. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає.

    Нагадаємо, ранок 25 лютого почався в Україні з обстрілів. У Києві пролунали кілька потужних вибухів. Систем ППО збила принаймні одну ракету окупантів. У Вінниці лунають сирени, місто в очікуванні обстрілів. Також повідомляється, що окупанти атакували прикордонників у Запорізькій області.

    За свідченнями місцевих жителів, важка техніка окупаційних військ знаходиться поблизу Києва у районі селища Іванків. Там триває бій.

    Теги: окупанти місто
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    У Рівному пролунали кілька вибухів