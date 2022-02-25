Окупанти атакували ракетами прикордонників у Запорізькій області

Прикордонникам завдано удару близько п'ятої години ранку

О 4:25 російські окупанти нанесли, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу «Приморський Пасад», що в Запоріжській області. Про це інформує Державна прикордонна служба.

«Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені», – сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київ обстріляли, ймовірно крилатими або балістичними ракетами. Вибухи було чути близько 04:22 в багатьох районах столиці.

Зокрема, вибухи було чути в Печерському та Голосіївському районах столиці, на Позняках. У районі Троєщини у Києві нарахували близько шести вибухів.

Раніше головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала сайт міністерства оборони РФ і повідомила, що путінські війська готують масштабне бомбардування Києва.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував інформацію з різних медіа, які посилаються на американську розвідку. «Наразі такі удари розглядаються, як «ймовірні». Варто зауважити, що мирним громадянам такі удари загрожують з дуже малою ймовірністю», – заявив Арестович.

За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.