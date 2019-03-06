Мер Дніпра пообіцяв 100 тисяч гривень винагороди тим, хто допоможе піймати вандалів



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Від рук вандалів постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава Facebook Бориса Філатова

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив війну вандалам

У Дніпрі в ніч на 6 березня хулігани обмалювали своєю «рекламою» центральну частину міста, а також постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава.

Про це у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він повідомив, що готовий заплатити велику грошову винагороду тим, хто надасть важливу інформацію про хуліганів, які діють у місті.

«Моє залізне терпіння лопнуло. Тепер повоюємо. Для початку оголошується премія будь-кому, хто дасть достовірну інформацію, що дозволяє затримати цього покидька. 100 000 гривень за його ім'я. Якщо при впізнанні і затриманні у нього виявиться зламана рука (краще обидві), тоді виплачую 200 000. З мерського фонду», - зазначив Філатов.

«За кожного наступного спійманого - сума винагороди буде затверджена на найближчій сесії міськради», - додав мер Дніпра.

Раніше повідомлялося, що у Києві у столичному метрополітені хуліган понівечив сучасні портрети українського письменника і художника Тараса Шевченка.