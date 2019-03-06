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    Мер Дніпра пообіцяв 100 тисяч гривень винагороди тим, хто допоможе піймати вандалів

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    <p>Від рук вандалів постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава</p> - Мер Дніпра пообіцяв 100 тисяч гривень винагороди тим, хто допоможе піймати вандалів

    Від рук вандалів постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава

    Facebook Бориса Філатова

    Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив війну вандалам

    У Дніпрі в ніч на 6 березня хулігани обмалювали своєю «рекламою» центральну частину міста, а також постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава.

    Про це у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

    Він повідомив, що готовий заплатити велику грошову винагороду тим, хто надасть важливу інформацію про хуліганів, які діють у місті.

    «Моє залізне терпіння лопнуло. Тепер повоюємо. Для початку оголошується премія будь-кому, хто дасть достовірну інформацію, що дозволяє затримати цього покидька. 100 000 гривень за його ім'я. Якщо при впізнанні і затриманні у нього виявиться зламана рука (краще обидві), тоді виплачую 200 000. З мерського фонду», - зазначив Філатов.

    «За кожного наступного спійманого - сума винагороди буде затверджена на найближчій сесії міськради», - додав мер Дніпра.

    Раніше повідомлялося, що у Києві у столичному метрополітені хуліган понівечив сучасні портрети українського письменника і художника Тараса Шевченка.

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