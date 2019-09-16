У роботі парламенту переважає форма над змістом, - політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попередні дзвоники щодо встановлення автократії в Україні уже пролунали- вважає експерт

Сьогодні у Верховній Раді спостерігається автократична тенденція, починаючи від розподілу комітетів, і, закінчуючи перезавантаженням ЦВК. Проте вона ще поки слабко виражена. І навряд чи вона набере обертів, тому що парламент орієнтується на популістичні рішення. Такі думки висловив Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог, під час пресконференції в прес-центрі «Главком».

Зараз у ВРУ спостерігається певний дисбаланс пріоритету форми над змістом. На думку політолога, відбувається акцент на зовнішніх складових процедур, «зовнішньо все робимо правильно, дотримуємся букви закону, але дух закону виноситься за лапки». Яскравий приклад – це розподіл комітетів.

«Є така собі ніде начебто не прописана вимога, але яка вимагається внутрішньо демократичними традиціями, що комітети парламентського нагляду, парламентської етики та контролю над діяльністю влади віддавати опозиції. Мова йде про регламентний комітет, комітет свободи слова і, зазвичай, профільний комітет контролю за правоохоронними органами. І бажана серйозна квота в профільному комітеті з питань безпеки, оборони, розвідки. Хоча зазвичай західні вимоги наглядати за розвідувальним товариством як таким. Адже у нас офіційно існує три розвідки: військова, політична і розвідка прикордонних військ. Між ними потрібна серйозна координація. До чого розкоординованість призводить, на собі відчули американці 11 вересня 2001 року. У нас , напевно, також в умовах гібридної війни також принципово потрібна координація. Але нинішній парламент структурного, інституційно не готовий до цих моментів», - каже Полтораков.

Політолог занепокоєний, що першим рішенням, яке є фактично викликом інституціям демократії, а через це усієї демократичності, це жорстке перезавантаження Центральної виборчої комісії під сумнівними приводами. «Адже ні у міжнародних спостерігачів, ні у дипломатичного корпусу, ні у фахових експертів претензій до роботи ЦВК не було. У цивілізованому світі партія влади не може підминати під себе ЦВК. Це виклик демократичності. Інші політичні сили опиняються в стані нерівних можливостей», - зауважує Полтораков.

Попередні дзвоники щодо встановлення автократії в Україні уже пролунали. «Попередні дзвоники, дійсно, негативні. Але поки що критичних рішень, як от за прикладом «законів 16 січня», поки що немає. Хоча тенденція є, починаючи від розподілу комітетів і закінчуючи перезавантаженням ЦВК, проте вона ще поки слабко виражена. І навряд чи вона набере обертів, тому що парламент орієнтується на популістичні рішення», - резюмував Полтораков.