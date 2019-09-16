Достроковий розпуск ЦВК відкриває Зеленському шлях до майже необмеженої влади

Зеленський хоче контролювати в Україні всіх і вся. У президента є залізний аргумент - більшість українців довіряє йому і його команді

13 вересня Верховна Рада з подачі Володимира Зеленського відправила у відставку Центральну виборчу комісію в повному складі. Примітно, що вотум недовіри отримав саме той склад ЦВК, який зафіксував перемогу на президентських виборах нинішнього глави держави, а на парламентських - «Слуги народу». До цього складу, до речі, було і найменше претензій як з боку учасників виборчої кампанії, так і від міжнародних спостерігачів. Отримавши переконливу більшість у Раді, президент Зеленський, очевидно, захотів встановити повний контроль не лише над парламентом і урядом, а й над Центрвиборчкомом. Зрозуміло чому: скоро місцеві вибори, в тому числі на окупованій частині Донбасу.

ЦВК на «паях» з кумом Путіна

Розпущений Радою Центрвиборчком відпрацював всього рік з відведених йому законом семи. Він встиг провести лише дві виборчі кампанії - президентську і парламентську 2019 року. Офіційною версією для дострокового припинення повноважень всього складу ЦВК стали нібито порушення під час проведення виборів в Раду. Однак ті приклади, про які з парламентської трибуни говорив представник президента Руслан Стефанчук, можна вважати швидше формальними.

Ще за день до відставки Центрвиборчкому в Раді не було необхідної для цього конституційної більшості в 300 депутатів. Але всього за добу ситуація кардинально змінилася. «Слугу народу» раптово підтримали «Батьківщина» Юлії Тимошенко, депутатська група «За майбутнє» і «Опозиційна платформа - За життя» на чолі з Віктором Медведчуком. Так-так, та сама політична сила на чолі з кумом Путіна, яка, як натякнув в недавньому інтерв'ю Зеленський, фінансується з-за кордону.

У кожного з учасників цієї новоявленої широкої парламентської коаліції, звичайно ж, були свої мотиви. Комусь пообіцяли місця в новому Центрвиборчкомі, хтось плекає надії на участь у виборах на окупованому Донбасі, а хтось розраховує на дострокові парламентські вибори вже восени 2020 року. Але виграв, перш за все, сам Володимир Зеленський. Його політична сила, якщо буде витриманий принцип квот, стане контролювати більшість членів ЦВК. Втім, «Слуга народу» може взагалі ні з ким не ділитися своєю владою в Центрвиборчкомі. Необхідні 226 голосів для призначення нового складу ЦВК у фракції і так є.

Навіщо Зеленському контроль над ЦВК?

Володимир Зеленський любить повторювати: він прийшов лише на один президентський термін. Здавалося б, навіщо людині, у якого в запасі 4,5 року влади, ще й бетонувати її «Слугою народу»? Ще й так, що навряд чи у когось виникнуть сумніви, що команда Зеленського прийшла всього лише на один термін. Власники «зеленого катка» готові позбавляти слова будь-якого, хто намагається їм опонувати. ЦВК - всього лише інструмент для вирішення цих і не тільки цих завдань.

Через рік в Україні мають відбутися чергові вибори в місцеві органи влади. 13 вересня, в день, коли Рада голосувала за відставку ЦВК, міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах 16-ої щорічної конференції Ялтинська європейська стратегія (YES) запропонував у 2020 році провести місцеві вибори в тому числі і на окупованих територіях. Очевидно, мова йде про Донбас. Напевно, не випадково кілька днів тому Володимир Зеленський згадав про так звану «формулу Штайнмайєра», згідно з якою спочатку на окупованому Донбасі повинні відбутися місцеві вибори, а в Києві ухвалений закон про особливий статус регіону, і тільки потім Україна отримає тут повний контроль на державному кордоні з Росією.

За задумом Зеленського, Центрвиборчком, очевидно, повинен стати ще одним з підрозділів Офісу президента. Попереду - очікуване запровадження Радою імперативного мандата, проведення серії всеукраїнських референдумів, вибори на Донбасі. «Ручна» ЦВК може все це бездоганно проконтролювати. Але перший іспит для неї відбудеться вже цієї осені. 8 грудня у столиці, скоріше за все, відбудуться дострокові вибори мера і Київради. Якщо нова ЦВК буде не таким гарним, його можуть і знову поміняти. Перевірено Зеленським.

Диктатура на довірі

Сьогодні Зеленський хоче контролювати в Україні всіх і вся. У президента є залізний аргумент - більшість українців довіряє йому і його команді. Але чи означає це, що, користуючись довірою, шостий президент України може ігнорувати закон, здоровий глузд і думку опонентів? Не приведи Боже, та ж ЦВК ухвалить рішення про коронацію Зеленського. Він же прийшов тільки на один президентський термін, чи не так? А якщо не президент, то - король, або ж Генеральний секретар партії «Слуга народу». Це суті не міняє.

Четвертий місяць команда президента перебуває в ейфорії від влади. Перемога на парламентських виборах, контроль над урядом, розгін ЦВК, злісні боти в мережі, ухвалення законів без обговорення, перший ескіз конституційної більшості в Раді за участю одіозного Медведчука... Все це - від імені та ім'ям народу. Як продовження телесеріалу «Слуга народу». Більшості українців це подобається, вони плескають в долоні і вмикають телевізор, щоб не пропустити чергову серію реаліті-шоу, в якому їхній «Володька» бореться за їхнє ж майбутнє. Але серіал рано чи пізно закінчиться. Як і диктатура на довірі. І це зрештою повинен зрозуміти і сам Зеленський.

Джерело: Deutsche Welle

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