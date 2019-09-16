«Європейська солідарність» наголошує на необхідності отримати текст бюджету-2020 якнайшвидше для якісного опрацювання



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Фото: eurosolidarity.org

Геращенко закликала Разумкова запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Маркарову та міністра закордонних справ Пристайка

«Європейська солідарність» наголошує на необхідності якісного опрацювання проекту бюджету на 2020 рік представниками всіх фракцій, і закликала представників уряду якомога скоріше розпочати консультації з парламентом. Про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, йдеться на сайті партії.

«Ви заявили, що уряд подав бюджет вчасно. Вчасно подав, але навіть зараз на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній його текст. Адже там була графа з граматичною помилкою. Важливо, аби такі серйозні документи подавались без помилок. Депутатські фракції очікують тексту бюджету, для того, щоб ми могли над ним попрацювати», – сказала парламентар.

Геращенко звернулась до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

«Також я підтримую колегу з фракції «Голос», аби у п’ятницю був не тільки виступ в рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах по зовнішній політиці, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції, в контекстів мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію», – наголосила вона.

Нагадаємо, проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

Проєкт державного бюджету розрахували за курсом $28,2.

В бюджеті на 2020 рік закладено 47,6 млрд на субсидії.