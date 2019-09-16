Посольство США в Україні відреагувало на розпуск ЦВК



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13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії

В посольстві зауважили, що ЦВК, яку розпустив парламент, успішно провела президентські і парламентські вибори

Посольство США в Україні заявило, що нинішня влада несе відповідальність за те, щоб нова Центральна виборча комісія була незалежною і неупередженою.

Про це 16 вересня повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

«Ми вітаємо ЦВК, яка припиняє свої повноваження, та її голову з неупередженим і успішним проведенням історичних достовірних, добре організованих президентських і парламентських виборів 2019 року. Нова влада, діючи в рамках закону, змінюючи її склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива організація зберігала свою незалежність та неупередженість в очах українського народу», - йдеться в заяві посольства США в Україні.

У диппредставництві сподіваються, що «досвідчені професійні співробітники ЦВК» продовжать роботу «для підтримки успіху України як демократії».

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.