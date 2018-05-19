У Москві сів літак російської авіакомпанії, у якого відмовив двигун

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На борту літака знаходилося близько 170 пасажирів

Лайнер російської авіакомпанії «Перемоги» повернувся в аеропорт «Внуково» після відмови двигуна в повітрі над Воронежем. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах.

«Літак Boeing 737 повернувся на аеродром вильоту – у «Внуково» - і приземлився на одному працюючому двигуні», - сказало джерело.

За його словами, на борту знаходилося близько 170 пасажирів, ніхто не постраждав.

Відмова двигуна змусила командира пасажирського лайнера «Перемоги» розвернути літак і повернутися у «Внуково». Літак виконував рейс Москва - Астрахань. Однак в районі Воронежа в повітрі у Boeing 737 відмовив правий двигун.

Нагадаємо, 19 травня у польоті у літака російської авіакомпанії відмовив двигун.