  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Москві сів літак російської авіакомпанії, у якого відмовив двигун

    • Розсилка

    На борту літака знаходилося близько 170 пасажирів

    Лайнер російської авіакомпанії «Перемоги» повернувся в аеропорт «Внуково» після відмови двигуна в повітрі над Воронежем. Про це інформують російські ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах.

    «Літак Boeing 737 повернувся на аеродром вильоту – у «Внуково» - і приземлився на одному працюючому двигуні», - сказало джерело.

    За його словами, на борту знаходилося близько 170 пасажирів, ніхто не постраждав.

    Відмова двигуна змусила командира пасажирського лайнера «Перемоги» розвернути літак і повернутися у «Внуково». Літак виконував рейс Москва - Астрахань. Однак в районі Воронежа в повітрі у Boeing 737 відмовив правий двигун.

    Нагадаємо, 19 травня у польоті у літака російської авіакомпанії відмовив двигун.

    Читайте також
    Росія літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ