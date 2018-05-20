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    Boeing дозволили будувати літаки з розкладними крилами

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    Літак компанії Boeing 

    Частини крила Boeing 777X складатимуться тільки після посадки

    Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило використовувати розкладні крила в літаках Boeing 777X.

    Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на Bloomberg.

    «Розмах крила Boeing 777X перевищує 71 метр, але за рахунок застосування складної конструкції зменшується на 7 метрів. Завдяки цьому габарити лайнера не стануть перешкодою для його обслуговування в аеропортах, які в іншому випадку не змогли б його прийняти», - йдеться в повідомленні.

    Частини крила Boeing 777X складатимуться тільки після посадки. Під час польоту вони жорстко закріплені.

    Конструкція складного крила досі ніколи не застосовувалася в цивільній авіації. Її використовують у бойових палубних літаках, щоб вони займали менше місця на авіаносцях.

    Boeing 777X стане найбільшим дводвигуновим пасажирським літаком у світі. Він зможе брати на борт до 425 осіб. Початок поставок таких лайнерів запланований на 2020 рік.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737

    Як повідомив міністр транспорту Куби Адель Іскьєрдо, в авіакатастрофі пасажирського літака Boeing 737 поблизу аеропорту Гавани загинули 113 людей.

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