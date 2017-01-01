У Росії чоловік під час сварки спалив дружину та трьох дітей

Підозрюваний у вбивстві знаходиться в лікарні у важкому стані

У Томській області РФ слідчі порушили кримінальну справу стосовно чоловіка, який підозрюється у вбивстві дружини і трьох дітей. Про це повідомляє управління Слідчого комітету РФ. Інцидент стався 26 листопада в селищі Маркелово Шегарського району. Підозрюваний у ході сварки облив дружину займистою рідиною. Після цього в будинку сталося загоряння.



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Підозрюваний у вбивстві знаходиться в лікарні у важкому стані

У Томській області РФ слідчі порушили кримінальну справу стосовно чоловіка, який підозрюється у вбивстві дружини і трьох дітей.

Про це повідомляє управління Слідчого комітету РФ.

Інцидент стався 26 листопада в селищі Маркелово Шегарського району. Підозрюваний у ході сварки облив дружину займистою рідиною. Після цього в будинку сталося загоряння.

«В результаті пожежі загинули 28-річна дружина підозрюваного і три доньки віком 1 рік, 5 і 6 років. Сам підозрюваний і жінка, яка знаходилася в гостях, госпіталізовані з опіками у Шегарську районну лікарню. Їх стан оцінюється лікарями як важкий», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція затримала іноземців, які скоїли в Одеській області ритуальне вбивство.

На місці злочину поліцейські знайшли обгоріле тіло іноземця, який зник напередодні. Біля вбитого було намальовано пентограму, кабалістичні символи, встановлено свічки, розкладено різні окультні предмети. Вбивці довершили ритуал трупом чорної курки.

Сліди на місці злочину вказували на те, що діяла група осіб. За підтримки СБУ та прокуратури Одеської області вбивць удалося затримати в короткий термін. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.