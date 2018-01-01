У Росії оскаржили заборону фільму «Смерть Сталіна»

Російський Мінкульт порушив статтю 10 Європейської конвенції з прав людини

Правозахисник із російського регіону Комі Ернест Мезак оскаржив рішення Міністерства культури країни про відкликання прокатного посвідчення у фільму «Смерть Сталіна». Відповідний позов поданий у Сиктивкарський міський суд, повідомив Мезак в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви». У позові, зокрема, зазначається, що



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Кадр з фільму «Смерть Сталіна»

Російський Мінкульт порушив статтю 10 Європейської конвенції з прав людини

Правозахисник із російського регіону Комі Ернест Мезак оскаржив рішення Міністерства культури країни про відкликання прокатного посвідчення у фільму «Смерть Сталіна».

Відповідний позов поданий у Сиктивкарський міський суд, повідомив Мезак в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

У позові, зокрема, зазначається, що російський Мінкульт порушив статтю 10 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує свободу вираження думок і право на отримання інформації культурно-розважального характеру.

Мезак зазначив, що положення про видачу прокатних посвідчень, на яке посилається Мінкульт, не може бути застосоване. Правозахисник стверджує, що цей документ дозволяє відкликати прокатне посвідчення у фільмів тільки після початку прокату.

«Крім того, підставою для відкликання має бути наявність у фільмі інформації, поширення якої забороняється російським законодавством», – сказав Мезак.

За його словами, у міністерства не було достовірних відомостей про те, що фільм може містити заборонену інформацію, бо він був направлений на додаткову експертизу.

Нагадаємо, міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення у британського фільму «Смерть Сталіна».

«Смерть Сталіна» - британсько-французька сатирична комедія шотландського режисера італійського походження Армандо Януччі. В основу сюжету ліг однойменний французький графічний роман Фаб'єна Нурі та Тьєрі Робіна «La mort de Staline». Події фільму розгортаються в березні 1953 року після смерті багаторічного диктатора СРСР Йосипа Сталіна. Поки прості громадяни сумують за радянським вождем, між найближчими соратниками розгортається боротьба за місце наступного генсека.

Голова ЦК КПРФ Геннадій Зюганов назвав фільм «Смерть Сталіна» «провокаційним» і «огидним». Ця кінострічка не варта називатися художнім фільмом, заявив політик.