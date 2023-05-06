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У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк відреагував на підрив автомобіля Захара Прилєпіна
 

Репресивна машина Росії прискорює темп і починає переслідувати власних громадян. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім – випадкових людей, врешті – своїх», – сказав Подоляк.

Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію «путінського клану» і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть «Z і V активістів».

«Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою», – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За попередніми даними, письменник серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці. 

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Теги: поранення Москва Михайло Подоляк письменник автомобіль Мінкульт

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