У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала

Подоляк відреагував на підрив автомобіля Захара Прилєпіна



Репресивна машина Росії прискорює темп і починає переслідувати власних громадян. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім – випадкових людей, врешті – своїх», – сказав Подоляк.

Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію «путінського клану» і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть «Z і V активістів».

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«Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою», – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За попередніми даними, письменник серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці.