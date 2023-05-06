У Росії підірвали автомобіль російського пропагандиста: Банкова відреагувала
Подоляк відреагував на підрив автомобіля Захара Прилєпіна
Репресивна машина Росії прискорює темп і починає переслідувати власних громадян. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім – випадкових людей, врешті – своїх», – сказав Подоляк.
Він пояснив, що, для того, щоб подовжити агонію «путінського клану» і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть «Z і V активістів».
«Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою», – додав Подоляк.
Раніше повідомлялося, що у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За попередніми даними, письменник серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці.
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