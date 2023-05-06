У Росії підірвали автомобіль путінського пропагандиста Захара Прилєпіна: подробиці

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав поранення ніг

У Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прилєпін. За попередніми даними, письменник серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці. Про це інформують російські ЗМІ.

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Вибух стався близько 10:40 ранку в районі міста Бор Нижегородської області. Начебто за Прилєпіним стежили й дочекалися, коли він висадить із машини доньку. Після детонації авто перекинулося. Зараз до нього направляється вертоліт і швидка, щоб перевезти до Нижнього Новгорода.

Вибуховий пристрій було закладено під капот автомобіля Прилепіна Audi Q7. Після вибуху машину перевернуло, а під нею утворилася вирва діаметром приблизно 1,5 метра та 0,7 метра глибиною.

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Зазначається, що після вибуху на Нижньогородській області виставляють блокпости, а самого Прилепіна госпіталізували до найближчої лікарні.

ТГ-канал 112 повідомляє, що після вибуху письменник був при свідомості.

Нещодавно Захар Прилєпін сперечався з російською пропагандисткою Скабєєвою, що удари по містах безглузді та їх треба припинити, адже війни ніколи цим не виграються і потрібні переговори. За словами експерта, Прилєпін, представник, який є представником «фашистського табору», розуміє, що війну програно.

Нагадаємо, що скандальний бойовик Прилєпін підтверджував, що його батальйон вбивав на Донбасі українців.