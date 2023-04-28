Депардьє, Газманов, та Кустуриця. Мінкульт назвав осіб, що створюють загрозу національній безпеці (список)

Список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року

На сайті Міністерства культури та інформаційної політики опубліковано перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – пояснив міністр.

За його словами, список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До нього увійшли 211 осіб. Серед них – російські актори Віра Алентова, Ірина Алфьорова, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Іван Охлобистін, Михайло Порєченков, Олег Табаков. А також російські музичні виконавці Олег Газманов, Стас П'єха, Олександр Розенбаум.

У списку позначений також сербський кінорежисер Емір Кустуриця. Також до списку увійшли актори Жерар Депардьє, Мікеле Плачідо, Стівен Сігал та боксер Рой Джонс (молодший).

Крім того, у списку під номером 74 перебуває співак Йосиф Кобзон, який помер 30 серпня 2018 року.

Повний список осіб:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Айгумов Айгум Ельдарович Алентова Віра валентинівна (з 28.05.2021) Алєксандров Євген (з 28.05.2021) Алєксандров Олексій Євгенійович (з 11.02.2021) Алфьорова Ірина Іванівна (з 22.10.2018) Апіна Альона Євгеніївна (з 25.01.2021) Бабкіна Надія Георгіївна (з 20.09.17) Бакалов Євген Васильович (з 01.02.2018) Барінов Єгор Валерійович (з 01.02.2018) Батуріна Олена Миколаївна Баширов Олександр Миколайович (з 06.03.2018) Безруков Сергій Віталійович Бердніков Павло Олександрович (з 09.02.2021) Бєлоцерковська Катерина Іванівна Бистрицька Еліна Авраамівна Бишок Станіслав Олегович (з 20.09.2021) Бльоданс Евеліна Вісвальдівна Бляхорчук Олег Степанович (з 11.02.2021) Богачова Ірина Петрівна Бондарчук Наталія Сергіївна Бондарчук Федір Сергійович Бородай Олександр Юрійович Бортко Володимир Володимирович Боярський Михайло Сергійович Бриль Ігор Михайлович (з 28.05.2021) Бурляєв Микола Петрович Булаткін Єгор Миколайович (з 20.09.17) Буйнов Олександр Миколайович (з 06.03.2018) Валєєв Алішер Тагірович (29.04.2021) Варлей Наталія Володимирівна Василевський Олександр (з 20.09.17) Вершинін Лев Ремович (з 15.08.2018) Віхлянцев Руслан Едуардович (з 20.09.17) Газманов Олег Михайлович Гальцев Юрій Миколайович Гафт Валентин Йосипович Гергіїв Валерій Абисалович Глєбова Юлія Анатоліївна (з 25.01.2021) Гостюхін Володимир Васильович Говорухін Станіслав Сергійович (з 20.09.17) Горячев Борис Геннадійович (з 18.02.2021) Грачевський Борис Юрійович Григор'єв Максим Сергійович (19.10.2021) Григорян Армен (з 16.02.2021) Гришковець Євген Валерійович (з 20.09.17) Губєрнієв Дмитро Вікторович (з 01.07.2021) Гуськов Олексій Геннадійович (з 22.12.2020 ) Давлетьяров Ренат Фаварісович (з 24.05.2018) Дем’ян Іван Костянтинович (з 20.09.17) Дерст Фред Депардьє Жерар Джураєв Олег Юрійович (02.06.2021) Дружко Сергій Євгенович (з 22.03.2021) Дугін Олександр Гелійович (з 20.09.18) Доліна Лариса Олександрівна (з 06.03.2018) Долматов Олексій Сергійович (з 06.03.2018) Зайцев Андрій Миколайович Зайцева Надія Андріївна Засульська Ольга Ігорівна (з 27.01.2021) Зачиняєв Олександр олександрович (з 17.05.2021) Звєрєв Ігор Михайлович (з 16.02.2021) Інін Аркадій Якович Іщенко Ростислав Володимирович (з 20.09.18) Кабанов Костянтин Вікторович (з 09.02.2021) Каганець Денис Володимирович (28.05.2021) Каліна Віктор Володимирович Кара Юрій Вікторович Карпов Валерій Олександрович (з 17.05.2021) Карпов Сава Валерійович Кісельов Дмитро Костянтинович (з 17.02.2022) Клебанов Ігор Семенович Клюєв Борис Володимирович Клявер Денис Ілліч (з 27.01.2021) Кобзон Йосиф Давидович Коваленко Андрій Олексійович Кокшаров Дмитро Михайлович Колоскова Наталія Андріївна (з 09.10.2019) Копилов Ігор Сергійович (з 20.05.2021) Кормухіна Ольга Борисівна (з 27.01.2021) Косевскі Пьотр (з 20.05.2021) Кочетков Олексій Володимирович Кравцов Павло Євгенович (з 20.09.17) Кузнєцов Михайло Борисович (з 11.02.2021) Кузьміна Віра Кузьмінічна (з 20.09.17) Кульміс Євген Геннадійович (з 18.02.2021) Курцин Роман Дмитрович (з 11.02.2021) Кустуриця Емір (з 20.09.17) Кучеренко Володимир Олександрович Лаврентьєв Клім Анатолійович Лановий Василь Семенович Лапова Євгенія Василівна (з 11.02.2021) Лебединський Віктор Вікторович Лепсверідзе Григорій Вікторович Лещенко Лев Валер’янович Ліванов Аристарх Євгенійович Лужина Лариса Анатоліївна Лунгін Павло Семенович Майданов Денис Васильович Маліновскі Евгеніуш (з 20.05.2021) Марчуков Андрій Владиславович Маховиков Сергій Анатолійович Махров Олексій Михайлович Машнов В’ячеслав Валерійович (з 06.11.17) Мгоян Заріфа Пашаєвна Медведєв Олександр Володимирович (з 20.09.17) Мельнікова Анастасія Рюріковна Меньшов Володимир Валентинович (з 30.01.18) Мерзлікін Андрій Ілліч (з 20.09.17) Миронова Марія Андріївна (з 20.05.2021) Михалков Микита Сергійович (з 15.01.18) Михайлов Олександр Якович Міньков Олександр Віталійович (з 06.03.2018) Мілованов Леонід Петрович Міров Натан (з 20.09.17) Міронцев Юрій Володимирович (з 09.10.2019) Міхал Павінські Моргенштерн Алішер Тагірович (з 15.09.2021) Моріхіро Івата Мунібаєв Руслан Рушанович Надиктова Лариса Миколаївна (з 17.01.2020) Назаров Юрій Володимирович Нагібін Денис Олегович Нестеренко Василь Ігоревич Назмутдинов Булат Венерович Новік Вадим Валерійович (з 20.09.17) Нурієв Давид Борисович (з 20.09.17) Окунь Яків (з 28.05.2021) Охлобистін Іван Іванович Олійник Олексій Олексійович Пєскова Ганна Владиславівна (02.06.2021) П’єха Станіслав Пятрасович Павлова Яна Павлівна (з 17.01.2020) Палей Андрій Єдуардович Панін Олексій Вячеславович (з 20.09.17) Панкратов Олександр Васильович Паталах Артур Михайлович Пєвцов Дмитро Анатолійович (з 20.09.17) Пєнкін Сергій Михайлович Перн Марія Михайлівна (з 09.10.2019) Перфілова Валерія Юріївна Петренко Ігор Петрович (з 20.05.2021) Петров Юрій Олексійович Піпія Одісей Мамієвич (28.05.2021) Плачідо Мікеле (з 10.12.18) Полікарпов Михайло Аркадійович (з 20.09.18) Поляков Юрій Михайлович Порєченков Михайло Євгенович Пригожин Йосиф Ігорович Прилєпін Захар (Євген) Миколайович (з 15.08.18) Пучков Дмитро Юрійович (13.12.2022) Расторгуєв Микола В’ячеславович Резник Ілля Рахміелевич (з 30.01.18) Розенбаум Олександр Якович Рой Джонс (молодший) Рудкевич Леонід Юрійович (з 17.05.2021) Самойлов Вадим Рудольфович Саруханов Ігор Арменович (з 27.01.2021) Сахаров Василь Іванович (з 06.06.18) Семенович Анна Григорівна (з 26.09.22) Сігал Стівен (з 20.09.17) Скачков Сергій Ростиславович (18.06.2021) Соколова Віра Сергіївна (з 17.05.2021) Соловйов Володимир Рудольфович (з 25.03.2022) Соловйов Іван Миколайович (з 17.05.2021) Смирнов Олександр Олександрович Стариков Микола Вікторович Стеблов Євген Юрійович Сюткін Валерій Міладович (з 13.02.2020) Табаков Олег Павлович Тализіна Валентина Іларіонівна Тамбіянц Юліан Григорович Тамоніков Олександр Олександрович (з 15.08.2018) Теличкіна Валентина Іванівна Терещенко Анатолій Степанович (з 20.09.18) Теркулова Діана Ігорівна (з 17.01.2020) Тишман Марк Йосипович (29.01.2021) Тодорова Анастасія Андріївна (з 13.05.2020) Трофімов Сергій В’ячеславович Трубінер Павло Костянтинович (з 16.11.2020) Тугушева Ельвіра (з 28.05.2021) Тулінов Євген Валерійович (з 16.02.2021) Турецький Михайло борисович (з 16.02.2021) Тюріна Ірина Анатоліївна (з 20.09.17) Фадєєв Максим Олександрович (з 19.11.2020) Фалинський Анатолій Миколайович (з 09.10.2019) Федоров Євген Олексійович Фісенко Олександр Анатолійович (з 01.02.2018) Фомін Дмитро Анатолійович (з 15.01.18) Фрейндліх Аліса Брунівна (з 06.03.2018) Фреш В'ячеслав (з 16.02.2021) Хазін Михайло Леонідович Харатьян Дмитро Вадимович Холмогоров Єгор Станіславович Цапник Ян Юрійович (з 30.12.16) Черніков Микита Олегович (з 20.09.17) Чичеріна Юлія Дмитрівна Чурсіна Людмила Олексіївна (з 20.09.17) Церетелі Зураб Костянтинович (з 20.09.17) Циганова Вікторія Юріївна (з 06.03.2018) Цискарідзе Микола Максимович (з 20.09.17) Шахназаров Карен Георгійович Шепелєв Дмитро Андрійович (з 15.01.18) Широкорад Олександр Борисович (з 15.08.2018) Ширяєв Євген Олександрович (з 17.05.2021) Щербаков Борис Васильович (з 25.02.2020) Шпетішвілі Бесаріон (з 12.04.2021) Щоголєв Максим Валерійович (з 06.06.18) Юрін Валерій Валентинович Юрченко Роман Леонідович (02.06.2021) Якимчук Олександр Вікторович (з 01.02.2018) Ярмольник Леонід Ісаакович (з 22.10.2018)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Мінкульт створив комісію для перевірки Почаївської лаври.