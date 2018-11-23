У Росії помер автор «Прощання слов’янки», який народився в Києві



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Поет Аркадій Федотов помер в РФ

На момент смерті Аркадію Федотову було 88 років

У РФ помер відомий поет Аркадій Федотов, який написав слова на мелодію маршу «Прощання слов’янки». Серце чоловіка, який народився в Києві, зупинилося 19 листопада, повідомляє прес-служба Міністерства культури Хабаровського краю РФ.

Зазначено, що прощання з Федотовим відбудеться 26 листопада о 10:30 у ритуальному залі Хабаровської клінічної лікарні №2. На момент смерті поетові було 88 років.

Аркадій Федотов народився в 1930 році в Києві, на початку 1930-х років родина переїхала до Хабаровська. Найвідоміша його робота - пісня на мелодію маршу «Прощання слов’янки». Слова до цієї мелодії ним були написані в 1965 році.

Також у золотий фонд місцевого радіо і телебачення увійшла пісня «Где шумит седой Амур», присвячена 110-річчю Хабаровська. До того ж Федотов - автор багатьох інших текстів, збірок віршів і книг.