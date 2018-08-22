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    У Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту

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    У Росії в небі загорівся літак із 202 пасажирами на борту

    Літак був змушений терміново повернутися в аеропорт Уфи відразу після зльоту

    У Росії під час польоту загорівся двигун літака Ту-204, що прямував з Уфи до Сочі.

    Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, літак був змушений терміново повернутися в аеропорт Уфи відразу після зльоту.

    «Пасажири Ту-204 повинні були відправитися в Сочі, однак вони опинилися знову в Уфі, - все через пожежу в лівому двигуні. Продовжувати політ так було неможливо і машину повернули на землю. Там її зустрічали загони пожежників та «швидкі», - йдеться в повідомленні.

    За допомогою надувних трапів пасажирів евакуювали з літака. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

    Зазначимо, загоряння двигуна не викликало хвилювання серед пасажирів. Вони знімали пожежу на відео, спокійно розмовляючи про відпустку.

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