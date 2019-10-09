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    У Росії засудили пенсіонера за «шпигунство» на користь України

    • Розсилка
    У Росії засудили пенсіонера за «шпигунство» на користь України

    Пенсіонера затримали у листопаді минулого року

    Ростовський обласний суд Росії засудив мешканця селища Чертково, що межує з Україною, Володимира Моргунова до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді.

    Про це повідомляє ТАСС.

    Пенсіонера затримали у листопаді минулого року. За словами силовиків, в ході обшуку будинку у Моргунова виявлено 10 коробок з-під телефонів, численні сім-карти, а також два паспорти на його ім'я — російський і український.

    «Встановлено, що Моргунов передавав інформацію співробітнику іноземної спецслужби під час особистих зустрічей, про які він домовлявся телефоном», — заявили у ФСБ.

    Водночас стверджується, що зустрічі проходили на українській території.

    За даними слідства, «зарубіжну розвідку», нібито, «цікавила ситуація в різних сферах економіки, суспільно-політичного життя прикордонного Чертківського району, а також інформація щодо дислокації військової техніки на прикордонній території, сил і засобів, задіяних у забезпеченні охорони державного кордону РФ».

    Водночас адвокат обвинуваченого заявив, що сторона захисту оскаржувати вирок не має наміру.

    Росія суд ФСБ адвокат вирок
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