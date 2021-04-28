Росію заполонила рекордна кількість фальшивих грошей

Такої кількості підроблених доларів, євро і юанів, як в першому кварталі цього року, в Росії не спостерігалося як мінімум з 2010 року

Переважно це були підроблені банкноти номіналом 50 доларів США серії 2013 року

Банк Росії попередив про збільшення у січні-березні кількості підроблених доларових банкнот. За три місяці поточного року фальшивок виявили майже в чотири рази більше, ніж за весь минулий рік. Йдеться про купюрах номіналом $50 2013 року випуску, повідомляє «РБК-Росія»

У першому кварталі 2021 року в Росії було виявлено 6080 підроблених банкнот іноземних держав – приблизно в 15 разів більше, ніж в попередньому кварталі, випливає з статистики Банку Росії. Для порівняння: за весь минулий рік регулятор виявив в банківській системі 1730 фальшивих іноземних купюр, в 3,5 рази менше результатів січня-березня.

Такої кількості підроблених доларів, євро і юанів, як в першому кварталі, не спостерігалося як мінімум з 2010 року (з моменту розкриття подібної статистики на сайті регулятора).

Як зазначив ЦБ, переважна кількість підробок, виявлених на початку цього року, (98,2%) припало на долари США. Найбільше таких купюр банки отримували в січні і лютому – 1,5 тис. Та 4,2 тис. Штук відповідно. «Переважно це були підроблені банкноти номіналом 50 доларів США серії 2013 року», – зазначалося в огляді Банку Росії. РБК направив запит в ЦБ.

За даними ЦБ, в 2020 році частка виявлених підроблених рублів від загальної кількості банкнот в обігу була стабільною і становила сім підробок на 1 млн купюр. У першому кварталі кількість фальшивок знизилося на 32,2% в порівнянні з четвертим кварталом минулого року і на 12,8% в річному вираженні, до 9,8 тис. штук. Найпопулярніша банкнота у фальшивомонетників – 5 тис. руб., на цей номінал припало 81,3% від загальної кількості виявлених підробок в першому кварталі.

Кількість підроблених банкнот іноземних держав, виявлених в 2020 році, була відносно стабільною – в межах 300-550 купюр в кожному з кварталів.