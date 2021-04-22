Росія заявила про «загальну мобілізацію» в Україні. У МЗС України відреагували

Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації

Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації

За словами Ніколенка, Росія є єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в «агресивних мілітаристських планах»

У МЗС Росії 22 квітня заявили, що Зеленський «оголосив загальну мобілізацію». Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на таку заяву. За його словами, йдеться про дезінформацію.

«Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент – мова про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці», – розповів Ніколенко.

Він зазначив, що єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в «агресивних мілітаристських планах», є Російська Федерація.

«На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. Із самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією», сказав Ніколенко.

У МЗС Росії звинуватили офіційний Київ у «агресивних мілітаристських планах». Про це розповіла офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова під час брифінгу 22 квітня в етері російського телебачення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Рада ухвалила цей закон ще в березні.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися через ескалацію на Донбасі.

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