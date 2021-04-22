Звернення довічного правителя Росії було зроблене в безпрецедентно оборонній тональності

Відплата наздожене всіх, хто перейде якісь «червоні лінії», про які Росія заздалегідь нікому не скаже

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Неделю назад, отвечая на вопрос интервьюера о том, чего ждать от очередного обращения пожизненного правителя России к «городу и миру» я сказал: «Ничего особенного ждать не приходится. Дежурная речь…, уныло прочитанная по бумажке человеком, давно тяготящимся этим бессмысленным ритуалом». Пророк я неважный, но тут угадал – действительно, ничего особенного.

Ни одного живого слова, масса дурацких банальностей, типа «чем больше построим жилья, тем быстрее решим жилищные проблемы граждан», да обычное нытье о том, как нас все обижают. Ну и, конечно, мутные угрозы ответить всем гадким обидчикам – аллегорическим тигру Шерхану и его шакалам Табаки – в неизвестном месте, в неустановленное время, но асимметрично, быстро и жестоко. Возмездие настигнет всех, кто перейдет какие-то «красные линии», о которых Россия заранее никому не скажет. Пусть помучаются. Вся эта лабуда была ожидаема: Россия, как известно – мирная овечка, но в случае чего мало никому не покажется.

Одним словом, не на что было обратить внимание. Разве только на говорящее умолчание о безымянном главном враге великого «государя», уютно умирающем в образцовом застенке. И на столь же говорящий плач о горькой судьбе главного «друга» России – пожизненного правителя Белоруссии – тоже вполне себе мирной овечки, которую только что едва не убили два коварных местных интеллигента.

И все же в очередном обращении пожизненного правителя России обнаружилось на этот раз и нечто совсем необычное: оно было выдержано в беспрецедентно оборонительной тональности. Как тут не вспомнить о том, что один из первых броненосных кораблей Императорского Российского флота носил название «Не тронь меня». Это гордое название могло бы, думается, стать хорошим девизом того, что прозвучало вчера в Манеже.

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Джерело: блог Георгія Кунадзе

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