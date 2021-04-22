Путін відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі

Путін розповів, що готовий прийняти Зеленського в Москві

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися через ескалацію на Донбасі. Питання про зустріч із українським президентом Путіну поставили під час його офіційної зустрічі із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, яка відбулася 22 квітня.

Путін зазначив, що готовий зустрітися із Зеленським у будь-який час.

«Останнім часом чинне керівництво України вчинило дуже багато кроків на погіршення українсько-російських відносин. Зокрема щодо РПЦ, російськомовних, росіян. Якщо президент Зеленський хоче почати поновлення відносин – ми тільки вітатимемо. Якщо на зустрічі йтиметься про обговорення проблем Донбасу, то керівництво України має насамперед зустрічатися з керівниками «республік». Якщо питання стосується двосторонніх відносин, то ми приймемо Зеленського в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Президент Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

Нагадаємо, 22 квітня відбувається зустріч Путіна із Лукашенком. Вони обговорять «спільне реагування на актуальні виклики і загрози, обміняються думками щодо теми міжнародного порядку денного, ситуації в регіоні».

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