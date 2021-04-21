Що українці почули від Путіна, і кому треба боятися

«Утримувати ОРДЛО – для Росії задоволення не з дешевих»

Президент Росії Путін сьогодні звернувся із промовою до Федеральних зборів. На диво, у цьому зверненні не було ані слова щодо України, на Сході якої веде війну от вже 7 років.. Тим не менш, назвати промову Путіна невойовничою аж ніяк не можна – він виступив із прямими погрозами до Заходу і підкреслив, що Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію».

«Всі повинні знати, що відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою… Нам вистачить терпіння, професіоналізма і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення. Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти у відносинах з Росією «червону межу», а де вона буде проходити – ми будемо визначати самі», – зазначив він.

Глава країни-агресора додав, що організатори будь-яких провокацій, які загрожують інтересам безпеки РФ, «пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували».

Російський політолог Гліб Павловський назвав послання Путіна «транквілізуючим».

«Це звернення головного лікаря, який прийшов до палати. Реально мова іде не просто про соціальний електорат, а про хворий електорат. Це звернення до країни, яка хворіє. Звернення з цього, власне, і починається: брати і сестри, ми всі хворіємо, або перехворіли», – зазначає він в ефірі російського умовно опозиційного телеканалу «Дождь».

Павловський вважає таке звернення спробою створити «хворобливу і водночас терапевтичну більшість для виборів». «Звернення є милосердним, направленим усередину країни. Це почасти говорить про те, що справи у «Єдиної Росії» погані», – зауважує експерт.

Політилог знайшоав своє пояснення тому, що про Україну глава країни-агресора змовчав: «Українська тема неприємна, дратівлива для більшості населення. Вона пов’язана з війною, минулою і можливою. Вона, до речі, відокремилася від теми Криму. Тому ніякого виграшу тут немає. Якби він став говорити сьогодні про Донбас, за ситуацією, коли падають доходи громадян, то показав, що плаває у хмарах».

Що ж почули у словах Путіна українські політологи та журналісти?

«Ігнор Путіним Зеленського це і тактика тиску на українського президента, і прояв невдоволення щодо непоступливості того»

Володимир Фесенко

політолог

Володимир Фесенко вважає, що мовчання Путіна щодо України – це «відносно гарна новина». «[Путін] нічого не сказав і про ОРДЛО (який облом для сепаратистів і для російських імперців!). Це просто чудова новина!», – зазначив експерт.

Політолог нагадав, що на звернення президента України Зеленського глава країни-агресора також ніяк не відреагував. «Але це очікувано. Ігнор Путіним Зеленського це і тактика тиску на українського президента, і прояв невдоволення щодо непоступливості Зеленського в переговорах», – вважає Фесенко.

«Побоювання про звернення Путіна щодо використання російських військ за кордоном поки не підтвердилися. Схоже, що на даний момент Путін діє щодо раціонального сценарієм. Він зберігає інтригу, і свої війська на нашому кордоні. Тому розслаблятися ще рано. Але все виглядає так, що він більше націлений на переговори, перш за все з США, ніж на війну, але на переговори з позицій сили», – резюмує експерт.

«Навіть на невелику війну у Путіна бракує грошей»

Віктор Шлінчак

політтехнолог

«Путін в імперському стилі пригрозив світові ядерними ракетами. Перерахував своє новітнє озброєння. Зрештою, це не вперше», – зауважує голова правління Інституту світової політики.

«Відчувається, що його найбільше дратує. Він хоче бути визнаним світовим лідером, вимагає зустрічей і поклоніння. Але світ вже не той. І Росія не та. Бо якщо бідність і соціальний захист виходять в соцдослідженнях на перше місце, то говорити про наявність надлишкових ресурсів не приходиться», – коментує Шлінчак.

На думку директора Інституту світової політики, це означає, що навіть на невелику війну у Путіна бракує грошей, а росіяни вимагають елементарного – їжі і соцзахисту.

«Свого часу вони вже «нараділи», що «Крим – наш». Та коли у знайомих лікарів почали знімати надбавки «потому что нужно поддержать крымчан», це захоплення різко пішло на спад. Тим більше, що знайомі до того звикли відпочивати по Італіях, Греціях і Туреччинах і додного разу ні до, ні після так званої анексії до Криму не їздили», – підкреслює експерт.

Віктор Шлінчак також зауважує, що утримувати ОРДЛО – теж для Росії задоволення не з дешевих. «Навіть дуже дороге, враховуючи санкції. Саме тому у Путіна і хочуть «впихнути» його в тіло України, щоб не вони, а ми перебрали на себе цей тягар», – додає він.

Експерт робить висновок з виступу Путіна: «поки у нього ще жевріє надія, що він може домовитись з Штатами, і поки його все ще слухають у Парижі і Берліні, на повномасштабну війну в Україні він піти не ризикне. Але це не означає, що ми до неї не повинні бути готові. Щодня».

«Пустота російського холодильника дозволяє нам виграти трохи час»

Вадим Денисенко

народний депутат VIII скликання Верховної Ради

«Послання Путіна до Ради федерації виявилося примирливим посланням старіючого диктатора, який хоче почути кожного і дати всім по три копійки. Насправді, судячи з усього, було два варіанти. Один войовничий, а інший примирливий. І тут соціологи перемогли (поки що) військових», – коментує екснардеп Вадим Денисенко.

На думку експерта, судячи з усього, після довгих дискусій і цифр соціологічних досліджень та фокус-груп у Кремлі було прийняте рішення проводити вибори без маленьких переможних воєн. Тому в посланні Путіна так багато конкретних цифр про збільшення соцвиплат, допомоги знедоленим і просто на будівництво житла.

«Путін зіграв в гру «почую кожного» і назвав третину регіонів РФ куди піде допомога. Також він зрозумів, що екологічні питання збуджують росіян більше ніж ЛДНР і розповів, як Будуть вирішуватися питання брудних міст», – додав екс-нардеп.

Разом із тим, Денисенко закликає Україну не розслаблятися. «Чи відміняється війна? Перше, що потрібно пам’ятати: цілі Путіна щодо України та ЛДНР залишаються незмінними. І хоча зараз градус напруги може впасти, потрібно не втратити час для підготовки до нової ескалації. Війна є домінантою в голові Путіна. Сьогодні він наступив на горло своїй пісні. Але він хоче війни і буде її прагнути. Пустота російського холодильника дозволяє нам виграти трохи часу», – підкреслює Денисенко і зауважує: «Але цей час не резиновий».

«Відсутність згадки про Донбас зовсім не означає припинення ескалації конфлікту»

Денис Казанський

член української делегації в Тристоронній контактній групі

На думку члена української делегації в Тристоронній контактній групі, блогера Дениса Казанського, відсутність згадки про Донбас зовсім не означає припинення ескалації конфлікту. «Війну, як відомо, з самого початку ніхто і не оголошував. Просто Москва, як і раніше, буде воювати чужими руками і пакостити нишком. А бойовики, як і раніше, будуть просто дешевим витратним матеріалом, який не шкода», – констатує він.

Казанський також звертає увагу на те, що «Новоросія», про яку глава країни-агресора і словом не згадав сьогодні, «вчора вже мало не на визнання ЛДНР розраховували».

«Дивовижні люди, звичайно. Їм 7 років вже вказують їх місце, а вони все не втомлюються сподіватися», – зазначає блогер.

«Який план Путіна на Донбасі? Це сценарій Придністров'я»

Юрій Бутусов

шеф-редактор «Цензор.нет»

Юрій Бутусов не дивує, що сьогодні з вуст голови країни- агресора не пролунало жодного слова про Україну. «Путін вже 7 років веде війну в Україні без всяких оголошень. Путін вже 7 років використовує Донбас як плацдарм для постійного військового тиску на Україну зсередини», – нагадує експерт.

«Який план Путіна на Донбасі? Це сценарій Придністров'я… Припинення вогню на фронті, про що твердить президент Зеленський - дорівнює капітуляції України. І стільки скільки Зеленський буде обговорювати умови здачі, стільки Путін буде загрожувати Україні маневрами, настанням, бомбардуваннями, обстрілами», – коментує Бутусов.

«Свободу і незалежність України забезпечить тільки опір», – резюмує журналіст.

«Поки Європа відігравала в політкоректність, під боком зміцнів і дозрів путінський рейх»

Тарас Березовець

політолог

Тарас Березовець вельми лаконічно прокоментував суть послання Путіна. Експерт процитував наступну фразу, яка пролунала від президента РФ: «Організатори будь-яких провокацій проти нашої безпеки пошкодують про це так, як давно вже ні про що не шкодували. При цьому у нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості в собі і своїй правоті, а також здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення. Сподіваюся, ніхто не надумає переступити «червону межу» щодо Росії. А де вона буде проходити, ми будемо вирішувати самі в кожному конкретному випадку».

«Що там недавно Макрон розповідав про «червоні лінії»? Поки Європа відігравала в політкоректність, під боком зміцнів і дозрів путінський рейх. На жаль, війни з ним вже не уникнути», – підкреслив політолог.

«Агресія РФ носить характер добровільної здачі країни Білорусі, в обмін на те, щоб утриматися при владі»

Олеся Яхно

політолог

Олеся Яхно звернула увагу на білоруський аспект промови Путіна. Так, вона нагадує, що свого часу президент Білорусі «Лукашенко так старався підкреслити, що він за жодних обставин не стане Януковичем (не діятиме, як той), що Путін порівняв в посланні Федеральним Зборам Лукашенко з Януковичем».

«А адже за фактом так і є. Лукашенко вже давно перетворився в Януковича. Адже справа не в тому, що Янукович втік з країни. А в тому, що: 1). при ньому відбулося кровопролиття на Майдані; 2). він закликав Путіна ввести війська в Україну. Лукашенко, що не тікаючи з країни, робить, по суті, те ж саме. Просто агресія РФ носить характер добровільної здачі країни Білорусі, в обмін на те, щоб утриматися при владі. Ось і вся різниця», – зазначає політолог.

«Не забувайте, що Путін – годованець КДБ»

Назар Приходько

журналіст

Назар Приходько закликає не втрачати пильності щодо дій РФ стосовно України.

«Хтось, можливо, розслабився, бо якщо (Путін про Україну) не сказав – значить, нічого не буде. Втім... Не забувайте, що Путін годованець КҐБ. Він ніколи не скаже того, про що не потрібно говорити от прямо зараз. Згадайте окупацію Криму: «ихтамнет», «местные силы самообороны»... А потім, по краплі, рік за роком, додавалося слово, пів речення, речення...», - зауважив він.

«Так і тут: поки – жодного слова, проте, говорити чи дійсно нічого нам не загрожує в контексті відкриття нових фронтів – зарано. Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв, ОСОБЛИВО завтра, бо завтра, себто 22.04.2021, має відбутися засідання СовФеда, а востаннє, схема «Звернення Путіна-Засідання Совфеда-Окупація» реалізовувалась якраз щодо Криму», - нагадує експерт.

Приходько також підкреслив любов Путіна до сиволічних дат: «Завтра День народження Лєніна, творця триклятого СССР, а Путін, нагадаю, розвал СССР вважає «найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття»... Плюс, Лєнін Вова, Путін Вова, один створив, інший мріє відновити».

Крім того, на думку Приходька, у небезпеці опинилась ще одна сусідка країни-агресора: Білорусь. «Фактична смерть мови, культури та Національної свідомості - так не минуться. Тим більше, що саме про Білорусь Путін чомусь багато говорив...», – зауважив журналіст.

Наталія Сокирчук, «Главком»