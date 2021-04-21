Путін пригрозив Заходу: Відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою

Глава Кремля хоче самостійно вибирати червоні лінії, які не можна переходити

Путін не хоче спалювати мости із Заходом, але встиг пригрозити іншим країнам

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ має свої інтереси в рамках міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Про це Путін заявив під час звернення до Федеральних зборів.

За його словами, Росія відстоюватиме свої інтереси в рамках міжнародного права.

Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

«Але всі повинні знати, що відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою», – сказав Путін під час звернення.

«Нам вистачить терпіння, професіоналізма і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення. Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти у відносинах з Росією «червону межу», а де вона буде проходити – ми будемо визначати самі».

Він додав, що організатори будь-яких провокацій, які загрожують інтересам безпеки РФ, «пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували».

«У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію», – заявив Путін.

При цьому він зазначив, що зараз у світі всі звикли до «грубих спроб однією силою нав'язати свою волю іншим».

«Разом з тим у світі, на жаль, всі звикли до практики політично мотивованих незаконних санкцій в економіці... Але сьогодні подібна практика перероджується в щось більш небезпечне», – додав президент РФ.

Зазначимо, зараз Російська Федерація проводить масштабне стягування військ до українських кордонів.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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