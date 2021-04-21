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    Путін пригрозив Заходу: Відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою

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    Глава Кремля хоче самостійно вибирати червоні лінії, які не можна переходити - Путін пригрозив Заходу: Відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою
    Глава Кремля хоче самостійно вибирати червоні лінії, які не можна переходити
    Фото: rg.ru

    Путін не хоче спалювати мости із Заходом, але встиг пригрозити іншим країнам

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ має свої інтереси в рамках міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Про це Путін заявив під час звернення до Федеральних зборів.

    За його словами, Росія відстоюватиме свої інтереси в рамках міжнародного права.

    Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

    «Але всі повинні знати, що відповідь Росії буде швидкою, асиметричною і жорстокою», – сказав Путін під час звернення.

    «Нам вистачить терпіння, професіоналізма і здорового глузду при прийнятті будь-якого рішення. Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти у відносинах з Росією «червону межу», а де вона буде проходити – ми будемо визначати самі».

    Він додав, що організатори будь-яких провокацій, які загрожують інтересам безпеки РФ, «пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували».

    «У Росії є свої інтереси, які ми захищаємо і будемо відстоювати в рамках міжнародного права. А якщо хтось відмовляється розуміти цю очевидну річ, вибирає егоїстичний і зарозумілий тон - Росія завжди знайде шлях відстояти свою позицію», – заявив Путін.

    При цьому він зазначив, що зараз у світі всі звикли до «грубих спроб однією силою нав'язати свою волю іншим».

    «Разом з тим у світі, на жаль, всі звикли до практики політично мотивованих незаконних санкцій в економіці... Але сьогодні подібна практика перероджується в щось більш небезпечне», – додав президент РФ.

    Зазначимо, зараз Російська Федерація проводить масштабне стягування військ до українських кордонів.

    Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

    Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

    Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

    Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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    Теги: Росія Донбас армія війна Путін путінський режим агресія
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