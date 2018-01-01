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    У Росії зізналися, скільки українців отримали їх громадянство

    Добре, що поїхали
    За 2017 рік громадянство Росії отримали 85119 тисяч українців. Про це повідомляється на офіційному сайті МВС Росії. «503,3 тисячі українців в'їхало в Росію на роботу, 485,1 тисяч - з приватним візитом, 42,9 тисячі - з метою туризму і 28,1 тисячі - для навчання в 2017 році», - йдеться в повідомленні. Відмічається, що 200 тисяч
    • Сьогодні, 15:09
    • Розсилка

    Добре, що поїхали

    За 2017 рік громадянство Росії отримали 85119 тисяч українців. Про це повідомляється на офіційному сайті МВС Росії.

    «503,3 тисячі українців в'їхало в Росію на роботу, 485,1 тисяч - з приватним візитом, 42,9 тисячі - з метою туризму і 28,1 тисячі - для навчання в 2017 році», - йдеться в повідомленні.

    Відмічається, що 200 тисяч українців отримали дозвіл на тимчасове проживання. У 2017 році їх стало на 96 тисяч більше. Ще 144 тисячі українців (в 2017 році + 67 тисяч) мають у Росії вид на проживання.

    У цілому в Росію іммігрували майже 2 мільйони українців.

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    Росія МВС паспорт Україна
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