У російського дипломата є 72 години, щоб покинути Україну – МЗС

Україна висилає одного із радників посольства РФ у відповідь на видворення українського дипломата з Росії

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга

Україна направила ноту російському дипломату. Щоб покинути країну, у нього є 72 години. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга, повідомив спікер МЗС.

«Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного із радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку із діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин», – повідомив Ніколенко в коментарі виданню.

Мова йде про одного з радників посольства РФ у Києві Чернікова.

Зазначимо, таке рішення є дзеркальним відповіддю на дії Москви, яка наказала залишити Росію українському консулу Олександру Сосонюку.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін вважає, що Росія вдалася до шантажу України через рішення вислати російського дипломата з Києва – хоче оголосити персоною нон грата співробітника українського посольства.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Учора російська сторона оголосила Олександра Сосонюка небажаною особою і запропонувала йому покинути територію Росії до 22 квітня.



