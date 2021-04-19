У МЗС заявили, що Росія шантажує Україну через рішення вислати дипломата

Українська сторона вже почула «певний шантаж з російського боку»

Росія вдалася до шантажу України через рішення вислати російського дипломата з Києва — хоче оголосити персоною нон грата співробітника українського посольства. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в етері телеканалу «Україна 24».

Єнін зазначив, що Україна у відповідь на провокацію РФ та затримання українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка вишле старшого дипломата — одного з радників посольства Росії в Києві, на прізвище Черніков. Відповідну ноту надішлють 19 квітня і протягом 72 годин він буде змушений покинути Україну.

Водночас через це РФ вдалася до шантажу, каже Єнін.

«До того ж ми вже почули певний шантаж з російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон грата співробітника нашого посольства в Москві», — розповів заступник глави МЗС.

Він додав, що цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатія є насправді не дипломатією, а продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Учора російська сторона оголосила Олександра Сосонюка небажаною особою і запропонувала йому покинути територію Росії до 22 квітня.