З’явилося відео затримання українського консула в Росії

Російські силовики стверджують, що консул «шукав бази даних на громадян РФ»

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі.

Російські силовики стверджують, що консул «шукав бази даних на громадян РФ» і нібито «цікавився житловими прописками, даними ФСБ і базою даних кримінальних справ». Судячи з відео, дипломата затримали в ресторані і доставили на допит.

На оприлюдненому відео присутній продавець з ярмарки «Юнона» в Петербурзі, який розповів, що Сосонюк, нібито, планував саме там придбати потрібну йому інформацію.

У МЗС РФ заявили, що Олександр Сосонюк має залишити територію Росії до 22 квітня через свою «протиправну діяльність», яка нібито «завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації».

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання дипломата «черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії». За його словами, відповідно до практики що існує та на основі принципу взаємності українська сторона готує відповідь.